Se crearon 217,000 empleos formales

Ciudad de México.- México registró en febrero el mes con mayor creación de empleo formal, al sumar 157.882 nuevos puestos, con lo que alcanzó 217.000 empleos generados en los primeros dos meses de 2026, informó este lunes el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

El organismo detalló durante la habitual conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que, con este resultado, el total de trabajadores afiliados llegó a 19.696.739, la cifra más alta para un febrero en la historia del IMSS.

"Se crearon 157.882 nuevos puestos de trabajo. Esto nos suma, en lo que va del año, a los 2 meses del año, 217.000 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 1 % y si lo comparamos también de mes a mes, de febrero a febrero, son 96.000 puestos de trabajo", destacó Robledo.

El salario base de cotización alcanzó en febrero 665.6 pesos diarios, lo que representa un aumento anual de 7,4 %. Además, el director del IMSS recordó que del total de puestos de trabajo 87,4 % son permanentes.

En su más reciente reporte, el Inegi destacó que en el cuarto trimestre del 2025 se ocuparon en la informalidad 32,9 millones de personas, lo que situó la tasa de informalidad laboral en el 55 % en ese periodo.