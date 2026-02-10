logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Se pierden 8,104 empleos en enero

Esta caída representa un descenso mensual del 0.04%

Por EFE

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se pierden 8,104 empleos en enero

Ciudad de México.- México perdió 8,104 empleos formales en enero pasado, hasta un total de 22.50 millones de puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según reveló este lunes el organismo.

"Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22,508.972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero", destacó el organismo en un comunicado.

Esta caída representa un descenso mensual del 0.04% y una caída interanual del 3%.

El dato negativo de enero contrasta con los 278,697 empleos que se crearon en diciembre, pues según el instituto, en el primer mes de 2025 se registró una variación mensual negativa de 8,104 puestos de trabajo, caída "explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55% de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúa la tasa de desempleo en un 2.4%, cerca del mínimo histórico.

El IMSS cerró el 2025 con la creación neta de más de 278,000 empleos formales, con un total de 23.89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

El organismo también registró más de 1.02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 0.6%, lo que se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

Además, precisó que, durante enero, se registraron 61,264 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497.09 pesos mexicanos.

También se contabilizaron 394,187 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de 360 pesos mexicanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Moody´s prevé mayor competencia en bancos mexicanos
Moody´s prevé mayor competencia en bancos mexicanos

Moody´s prevé mayor competencia en bancos mexicanos

SLP

El Universal

El crecimiento económico moderado y la incertidumbre afectan la rentabilidad y riesgo crediticio del sector bancario.

Compra de autos para arrendamiento crece 24%
Compra de autos para arrendamiento crece 24%

Compra de autos para arrendamiento crece 24%

SLP

El Universal

Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero
Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

SLP

El Universal

El alza del IEPS y el encarecimiento de alimentos presionaron los precios, reporta Inegi

Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX
Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

SLP

El Universal

Mexicanos de diversas regiones se unen en el estadio para apoyar a sus equipos favoritos en el Super Bowl LX