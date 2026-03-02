Secretaría de Economía detecta 750 empresas irregulares en acero

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- La Secretaría de Economía de México informó este lunes que detectó 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en el sector del acero, por lo que suspendió actividades de importación e inició procedimientos de cancelación de beneficios a 350 de esas firmas.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, la dependencia explicó que realizó inspecciones y verificaciones a empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de acero, tanto en territorio mexicano como en el extranjero, "a efecto de determinar la legalidad en sus operaciones de importación-exportación".

Asimismo, las revisiones tuvieron el objetivo de verificar el cumplimiento de las reglas de origen de fabricantes extranjeros que exportan productos siderúrgicos a México.

La Secretaría de Economía señaló que estas acciones se enmarcan en la "operación limpieza" y derivan tanto de las inspecciones como de un análisis en mesas interinstitucionales donde participa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la propia Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Impacto en la comunidad

Las inspecciones también ocurren en un contexto de presiones arancelarias desde Estados Unidos que buscan eliminar una posible "triangulación" de acero de China al mercado estadounidense, así como de esfuerzos para limitar importaciones de acero chino y sus terminados con precios inferiores y que dañan al del mercado doméstico.

Según la dependencia, con información aportada por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), se identificó unas 750 empresas presuntamente irregulares.

De ese total, detalló, se suspendieron actividades de importación y se iniciaron procedimientos de cancelación del programa para la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) a 350, el cual les permite importar bienes de forma temporal sin pagar impuestos para luego ser nuevamente exportados.

Dentro de las empresas suspendidas, la dependencia destacó el caso de Bremsa Regiomontana S.A. de C.V., que "en conjunto con la empresa Elegant Fashion" habría triangulado operaciones de importación por 76.761 toneladas de acero durante 2025, según el comunicado.

En tanto, la Secretaría de Economía explicó que el resto de empresas identificadas permanecen bajo análisis y en cumplimiento de requerimientos de información para determinar si procede el inicio de un procedimiento administrativo.

Además de estos operativos, México ha iniciado procedimientos e investigaciones 'antidumping' contra algunos productos de acero de origen chino, al tiempo que ha impuesto aranceles contra otros, incluyendo otros sectores como el textil, calzado, madera, plásticos, electrónicos, por mencionar algunos.