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SHCP entrega precriterios con crecimiento económico para 2027

La producción petrolera promedio se proyecta en 1,806 mbd para 2027, con posibles nuevos proyectos estratégicos.

Por El Universal

Abril 01, 2026 08:13 p.m.
A
SHCP entrega precriterios con crecimiento económico para 2027

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió los Pre-criterios Generales de Política Económica 2027, que proyectan un crecimiento económico de entre 1.9 y 2.9%.

Proyección económica y fiscal para 2027

El documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prevé una reducción del déficit público para el próximo año, a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda pública de 55% del PIB y una inflación cercana al 3%.

Producción petrolera y proyectos estratégicos

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Los pre-criterios estiman que la producción petrolera promedio se ubicará en 1,794 miles de barriles diarios (mbd) en 2026 y 1,806 mbd en 2027.

"Las previsiones consideran el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos y la eventual incorporación de yacimientos adicionales, en caso de que las exploraciones resulten favorables", detalla.

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