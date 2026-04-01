SHCP entrega precriterios con crecimiento económico para 2027

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió los Pre-criterios Generales de Política Económica 2027, que proyectan un crecimiento económico de entre 1.9 y 2.9%.

Proyección económica y fiscal para 2027

El documento enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prevé una reducción del déficit público para el próximo año, a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda pública de 55% del PIB y una inflación cercana al 3%.

Producción petrolera y proyectos estratégicos

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Los pre-criterios estiman que la producción petrolera promedio se ubicará en 1,794 miles de barriles diarios (mbd) en 2026 y 1,806 mbd en 2027.

"Las previsiones consideran el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos y la eventual incorporación de yacimientos adicionales, en caso de que las exploraciones resulten favorables", detalla.