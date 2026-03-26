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Sheinbaum anuncia medidas para contener precios del diésel

El gobierno federal también analiza acciones para reducir precios en productos afectados por heladas y alta demanda, como jitomate y limón.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 10:55 a.m.
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Sheinbaum anuncia medidas para contener precios del diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno acordó con gasolineros establecer un tope voluntario al precio del diésel, luego de que el combustible alcanzó precios de hasta 30 pesos por litro en distintas regiones del país, así como acciones para disminuir el precio de productos de la canasta básica.

Acciones de la autoridad

"Se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando y estamos revisando para que pueda darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación. El diésel, pues es el principal insumo para el transporte de carga", afirmó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de marzo, la Mandataria federal señaló que el jitomate, limón y el pollo incrementaron sus precios por una helada que hubo en Florida y aumentó la demanda.

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Impacto en la comunidad

"Hace 2 días le planteé al secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al Pacic. Entonces, estamos viendo este esquema, es temporal, hay que decirlo en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año", expresó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en los primeros 15 días de marzo la inflación general aumentó 0.62% respecto a la quincena anterior. Con ese resultado, la inflación anual se disparó a 4.63%, lo que significó su mayor nivel desde octubre de 2024.

La Jefa del Ejecutivo destacó que el peso es la moneda que más se valoró en todo el mundo, de acuerdo con la asesora financiera, Bloomberg: "Contrario a lo que muchos dicen que hay incertidumbre, pues si no hubiera certidumbre en México no estaría el peso como está y no estaría mucha gente invirtiendo en pesos. Entonces, la economía está fuerte y más bien hay que ir enfrentando los retos y problemas estructurales más históricos", dijo.

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