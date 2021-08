Siete sindicatos denuncian coerción a trabajadores de GM en Silao

Los siete sindicatos que conforman la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) denunciaron coerciones hacia los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, ante la consulta que inició hoy para legitimar su contrato colectivo de trabajo.

En conferencia de prensa, representantes de la FESIIAAAN y extrabajadores de General Motors en Silao, que forman el grupo Generando Movimiento, expusieron una serie de acciones por parte de la empresa y el sindicato de la CTM encaminadas a incidir en la votación.

FESIIAAAN asegura que se han emitido mensajes engañosos relativos a la pérdida de derechos contenidos en el actual contrato colectivo de trabajo y amenazas sobre el cierre de la planta.

"Ha habido reuniones para reiterar supuestas afectaciones en caso de ganar el 'No', como castigos, cambios de área de producción. Se acelera la producción para evitar que se comuniquen entre los trabajadores.

"Además de difundir mensajes falsos en páginas de Facebook y redes sociales del sindicato de la CTM", dijo José Alberto Espinosa Rocha, secretario de Medición del Trabajo.

Además, los sindicatos expusieron que el paro técnico de la semana pasada en la planta, previo a la votación, impidió la publicidad de la convocatoria y el padrón de votantes enrareciendo el proceso de votación y favoreciendo la dispersión de avisos falsos.

La FESIIAAAN agrupa a 17 mil trabajadores de siete sindicatos independientes entre los que se encuentran el sindicato de Nissan en Cuernavaca; los sindicatos de Audi y Volkswagen en Puebla; algunas secciones del sindicato minero; y el sindicato General Tire de México, que agrupa a los trabajadores de la llantera Continental.

Juan Pablo Hernández Lara, secretario general de la FESIIAAAN, dijo que es necesario hacer un cambio en el modelo sindical del país ante la situación en la que se encuentran la mayoría de los trabajadores de la industria automotriz.

"El salario de los trabajadores no está al nivel de los de la OCDE. Estamos produciendo autos de primera con salarios de quinta", indicó.

En el caso de General Motors los trabajadores de Silao ganan alrededor de 3 dólares la hora cuando en Canadá gana 37 dólares la hora.

Este 17 y 18 de agosto, los 6 mil 500 trabajadores de General Motors en Silao deberán votar por el "Sí" en caso de que quieran que el contrato colectivo de trabajo permanezca en manos del sindicato 'Miguel Trujillo López', afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y cuyo secretario general es Tereso Medina, actual senador suplente del PRI por Coahuila.

En caso de que los trabajadores voten "No", se podrían afiliar a otro sindicato para negociar nuevas condiciones de trabajo.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dijo que las reformas a la Ley Federal del Trabajo facilitan el proceso de la conformación de otro sindicato.

La consulta acaba el miércoles 18 de agosto a las 22:00 horas y el conteo de los votos será supervisado por el Instituto Nacional Electoral, representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y observadores de Organización Internacional del Trabajo.