"Soy optimista, espero que no caiga mucho la economía", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ser optimista y pronosticó que la economía del país "no se caiga mucho" por la crisis económica ocasionada por el Covid-19, pero reconoció que el segundo trimestre del año será el más difícil.

"Yo estoy pensando y deseo, ya ven que soy optimista, pues que no se caiga mucho. En el primer trimestre cayó 1.2%, los expertos decían que iba a ser del doble y no fue así; claro, este trimestre es el más difícil. Se midió enero, febrero, marzo y la caída fue de 1.2%; ahora viene abril, mayo, junio, que es el trimestre más difícil.

"Creo que va a caer un poco más la economía, pero no como lo piensan nuestros adversarios, que quisieran que se derrumbara, no va a ser así, vamos a salir bien, tengo mucha fe en el futuro y nos va a ir bien".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la caída en la economía "aunque sea en poca proporción", afecta al país, pero recordó que "afortunadamente, el peso se ha ido recuperando, llegamos a estar a un poco más de 25 pesos por dólar y ahora estamos debajo de 22 pesos por dólar, esto es muy bueno, ya la depreciación del peso desde que llegamos al gobierno a la fecha es de apenas 7%, aún con la crisis".

"Claro, antes del coronavirus el peso era la moneda que más se había apreciado en el mundo, hasta febrero, teníamos el primer lugar como moneda fuerte con relación al dólar; sin embargo, con el coronavirus, con la crisis mundial se depreció nuestra moneda, afortunadamente ya hay esta recuperación".