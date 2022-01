Standard and Poor's cambia a negativa la calificación de Citibanamex

La calificadora Standard and Poor's mantuvo sus calificaciones en escala global de largo y corto plazo de 'BBB' y 'A-2', respectivamente de Banamex, pero cambió de estable a negativa su perspectiva de calificación para el banco luego del anuncio de su venta por parte del gigante estadounidense, Citi.

"La perspectiva negativa ahora indica que podríamos bajar la calificación del banco no solo si bajáramos nuestra calificación soberana de México, también indica que podríamos bajarla si esperamos que -una vez que se hagan públicos más detalles de la estrategia de salida de Citi- tenga una calidad crediticia más débil luego de la finalización del plan", dijo la calificadora.

De acuerdo con Standard and Poor´s, la acción de calificación sigue al anuncio de Citi de que planea salir del negocio de banca de consumo, y de pequeñas empresas y mercado medio en México.

"El grupo tiene la intención de operar un negocio bancario con licencia local en México a través de su área de negocio global, incluyendo a los clientes de la banca privada. Confirmamos nuestras calificaciones de Citibanamex porque consideramos que Citi mantendrá su apoyo al banco mientras el grupo sale del negocio de banca de consumo en México. Analizaremos el impacto potencial en el perfil crediticio individual de Citibanamex y la evaluación del estatus del respaldo del grupo una vez que tengamos una visión más clara sobre cómo implementará esta estrategia", añadió.

Para la agencia, actualmente no se tiene la certeza de cómo Citi ejecutará su plan; por ejemplo, si venderá la entidad legal de Citibanamex con su licencia bancaria o solo sus activos y operaciones de consumo.

"Tampoco tenemos detalles sobre la calidad crediticia del potencial comprador. Por lo tanto, ampliamos la perspectiva negativa que ya se aplicó a nuestras calificaciones de Citibanamex. Una vez que el plan se materialice, evaluaremos las implicaciones para nuestra calificación de Citibanamex", dijo.