Tiendas que no formen parte del Buen Fin, no participarán en sorteo de reembolso: SAT

Solamente participarán los tarjetahabientes que paguen en 87 mil negocios del país y 14 bancos en el sorteo de 500 millones de pesos que llevará a cabo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a quienes realicen compras del 10 al 16 de noviembre durante El Buen Fin.

El administrador general de servicios al contribuyente del SAT, Raúl Zambrano, dijo qué hay tiendas que no son parte de El Buen Fin y, en consecuencia, sus clientes no podrán participar en el sorteo como son toda la cadena Walmart, que incluye Sam´s Club, Bodega Aurrerá y Walmart Express, porque "ellos no se registraron en El Buen Fin".

Además de qué hay instituciones financieras que no se registraron y que las compras que se hagan con esas tarjetas no participarán como lo es American Express, así como tarjetas departamentales que no tengan el apoyo de Visa o Master Card.

"Las tiendas departamentales puede ser Visa, Master Carde, creo que American Express no se registró, de ahí en fuera todas las tarjetas bancarias, no recuerdo bien, son como 14 instituciones bancarias las que tienen el registro", expuso al término de la ceremonia de Inicio de la onceava edición de El Buen Fin.

"De los 103 mil que se registraron solo 87 mil cumplieron con los requisitos de el SAT, tener RFC, opinión de cumplimiento positiva y registrarse en El Buen Fin", por lo que dijo hay que entrar a la página del evento para ver si las tiendas son participantes.

Para participar solamente se necesita pagar con tarjeta de crédito o débito, no en efectivo y no retiros, con compras mínimas de 250 pesos.

Recordó que serán 326 mil 249 premios por 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones se sortearán entre pequeños y medianos negocios.

De acuerdo con la página del SAT los bancos que no participan son: American Express, agregadores de pago como Clip, Mercado pago, Pay pal; corresponsables bancarios como tiendas que cobren comisión por transacción como las tiendas de conveniencia.

Tampoco participan en el sorteo las siguientes operaciones: Las que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero, consumos en el extranjero con tarjetas emitidas en México, las que se generen con tarjetas privadas, las que se deriven de pre-autorizaciones, cargos recurrentes, compras canceladas, retiros de efectivo.

Quedarán también fuera las tarjetas de crédito departamentales, tarjetas corporativas-empresariales, ni las hechas con tarjetas digitales o tokenizadas, las billeteras digitales, y aquellas que se hagan en comercios no registrados en el portal de El Buen Fin.

Zambrano recordó que el año pasado ganaron el premio insignia un adulto mayor que hizo una compra de mil 500 pesos y recibió 250 mil pesos. Y el otro gran ganador fue una llantera de Aguascalientes que ganó 250 mil pesos.