TikTok forma empresa conjunta en EU

San Francisco, Cal.- TikTok firmó un acuerdo con tres grandes inversores —Oracle, Silver Lake y MGX— para formar una nueva empresa estadounidense de TikTok, lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en Estados Unidos.

Se tiene previsto que el acuerdo se concrete el 22 de enero. El director general de la compañía, Shou Zi Chew, afirmó en el memorándum que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer su continua dedicación y su incansable trabajo. Sus esfuerzos nos permitirán seguir operando al más alto nivel y garantizarán que TikTok continúe creciendo y prosperando en Estados Unidos y en todo el mundo", escribió Chew en el memorándum a los empleados. "Con estos acuerdos en vigor, nuestro enfoque habrá de seguir donde siempre ha estado: firmemente centrado en satisfacer a nuestros usuarios, creadores y la comunidad global de TikTok".

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos será propiedad en un 50% de un consorcio de nuevos inversores, que incluye a Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, con el 15% cada uno. Otro 30,1% será propiedad de afiliados de los inversionistas existentes de ByteDance, mientras que ByteDance conservará el 19,9%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí