Volaris opera con normalidad este lunes pese a anuncio de paro

La aerolínea Volaris informó que opera con normalidad este lunes por la mañana, a pesar de que un grupo de trabajadores había anunciado que realizaría un paro de labores a partir de las 04:00 horas para protestar por algunas inconformidades.

"Todo opera con normalidad. No ha habido tampoco paro laboral o presencia de supuestos empleados inconformes", dijeron fuentes de la aerolínea a EL UNIVERSAL.

Desde el pasado viernes, varios trabajadores de Volaris habían convocado a un paro de labores para manifestar su inconformidad con algunas condiciones laborales y con el sindicato que los representa, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA).

Sin embargo, el propio sindicato informó el mismo viernes que, a la fecha, no ha promovido o iniciado ningún procedimiento de huelga para activar un paro de labores en Volaris.

"STIA no realiza actos fuera de la ley y mucho menos que atenten contra la estabilidad laboral de sus agremiados", dijo entonces la organización a través de un comunicado.

"Por ello, condena toda acción dirigida a crear confusión y generar incertidumbre entre los trabajadores de la industria y los miles de usuarios que se transportan día a día a través de este medio de transporte.