Volaris pierde 200 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2021

Volaris reportó una pérdida neta de 200 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2021, debido a un cargo contable único y no monetario de 2 mil 251 millones de pesos, relacionado con la terminación de un instrumento financiero no derivado como resultado del cambio de la moneda funcional de la compañía.

A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa cambió su moneda funcional del peso mexicano al dólar estadounidense. La pérdida por acción fue de 0.17 pesos, mientras que la pérdida por ADS (American Depositary Shares) fue de 0.08 dólares.

En su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la aerolínea indicó que la utilidad neta ajustada, excluyendo el cargo contable no monetario relacionado con la terminación de un instrumento financiero no derivado, se ubicó en mil 559 millones de pesos, lo que supone un aumento de 21%.

Los ingresos operativos totales de la aerolínea se ubicaron en 13 mil 954 millones de pesos, un aumento de 43%, respecto al cuarto trimestre de 2019. Mientras que los gastos operativos totalizaron 10 mil 922 millones de pesos, un incremento de 41%.

En el año completo, Volaris reportó un 2021 sólido, gracias a la recuperación de la demanda de pasajeros en los mercados donde opera y a su disciplinada estrategia de crecimiento. Los ingresos operativos totales se ubicaron en 44 mil 662 millones de pesos, un aumento de 29%, respecto a 2019.

Mientras que los gastos operativos se ubicaron en 36 mil 596 millones de pesos, un incremento de 20%, respecto a 2019. La utilidad neta para el año 2021, se ubicó en 2 mil 121 millones de pesos con un margen neto de 4.7%. "En 2021, a pesar de la incertidumbre en los mercados donde operamos por la evolución de la pandemia de Covid-19, reportamos sólidos resultados.

"Esto refuerza la capacidad de nuestro equipo para adaptarse al cambiante entorno del mercado", dijo Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris.