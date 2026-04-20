Wall Street cierra en rojo tras últimos ataques de EU en Ormuz

Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,01 %, tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49.442 puntos; el selectivo S&P retrocedió un 0,24 %, hasta 7.109 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,26 %, hasta los 24.404 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó desafiar el bloqueo naval del país norteamericano en el estrecho de Ormuz.

El mandatario indicó que el buque se encontraba bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos "por su historial previo de actividades ilegales".

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Por su parte, Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y posteriormente la Guardia Revolucionaria iraní obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

La bolsa viene de cerrar una jornada en la que el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, apoyado por el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 7 % y se situó en 89,61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre Washington y Teherán.

Mientras, el oro, activo refugio, bajaba un 0,89 %, hasta los 4.836 dólares la onza, y la plata perdía un 2 %, hasta los 79,89 dólares la onza.