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Wall Street cierra sesión en verde

Por EFE

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Wall Street cierra sesión en verde
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      Nueva York.- Wall Street cerró este jueves en verde y sus tres principales indicadores anotaron fuertes subidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán.

      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 1,86 %, hasta los 50.848 puntos; el S&P avanzaba un 1,75 %, hasta los 7.394 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 2,54 %, hasta las 25.809 unidades.

      La Bolsa de Nueva York se disparó justo después de que Trump anunciara con un mensaje en su red social, Truth Social, su decisión de cancelar los ataques contra Irán.

      Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía un 2,6 %. Los contratos de futuros para el mes de julio del crudo de referencia en EE.UU. restaban 2,32 dólares al cierre de este jueves, hasta 87,71 dólares el barril.

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      Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 3,33 % para romper una racha de seis sesiones consecutivas a la baja, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 66.977,05 unidades, en una jornada con avances en el mundo.

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