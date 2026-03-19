Wall Street reduce pérdidas en acciones tras cambios en petróleo

NUEVA YORK (AP) — Las acciones recortaron sus pérdidas en Wall Street a medida que un repunte temprano en los precios del crudo se moderó más tarde en el día.

Impacto en los mercados financieros

Los altibajos de los precios del petróleo subrayaron cómo están dictando hacia dónde se dirigen los mercados financieros y quizá incluso la economía.

Resultados en índices principales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El S&P 500 cayó un 0,3% después de borrar una caída anterior del 1%. El promedio industrial Dow Jones perdió un 0,4%, y el compuesto Nasdaq cayó un 0,3%.

Los mercados en Europa y Asia tuvieron pérdidas considerablemente mayores, cuando los precios del petróleo eran más altos más temprano en el día. Si los precios del petróleo se mantienen altos, la preocupación es que podrían hacer que la inflación se dispare en todo el mundo.