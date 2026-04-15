31 Minutos anuncia concierto en Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Ni AC/DC, ni Iron Maiden o My Chemical Romance, tienen el nivel de rockstar como el que tiene la banda chilena "31 Minutos", con

al frente, ya que no sólo logró conquistar el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional en el mismo mes, ahora irá por el Zócalo de la Ciudad de México el 30 abril, donde presentará el show "Yo nunca vi televisión", pero ¿de dónde vienen estas superestrellas?

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Estos artistas, creados con materiales como calcetines, globos, pelotas, cartón, etcétera; nacieron de la imaginación de los periodistas, quienes después de quedarse sin empleo por el cierre del canal chileno Rock & Pop, donde formaron parte de los programas "Plan Z" y "El factor humano"; decidieron crear en 2001 su propiaEn el 2002 presentaron alun proyecto infantil,, en el cual un pez conducía un programa de televisión desde una pecera. El proyecto logró en financiamiento para producir 21 capítulos, pero al pulir el argumento el concepto fue evolucionando hasta convertirse en unllamado "31 minutos"; este nombre se debió a la duración de cada capítulo, que debía ser de media hora, pero para darle mayor importancia agregaron un minuto más.Así nacieron los personajes, quien es el conductor del noticiero,, un conejo rojo que se encarga de los reportajes sobre el medio ambiente; Juanín Juan Harry, es el productor y quien hace que todo funcione; los espectáculos están a cargo de Policarpo Avendaño; Mario Hugo es el reportero becario;, un superhéroe defensor de los derechos de los niños; y Guaripolo, la música es lo de él.Originalmente, la idea era hacer uncon actores, pero el presupuesto era tan bajo que optaron por, así descubrieron que los muñecos permitían exagerar gestos, crear mundos absurdos y hacer humor que con humanos sería demasiado extraño.Comenzó transmisiones el, a través de la, lograndopor parte del público de todas las edades, porque a pesar de estar inicialmente dirigido para el sector infantil, su irreverencia, sarcasmo y su conexión con situaciones del mundo real, lograron que jóvenes y adultos también se identificaran. Este éxito dio pie a que se produjeran dos temporadas más, además se generaron proyectos alternos al programa como discos, obras de teatro y un grupo musical.Al inicio, la música era un complemento, pero se volvió tan popular que terminó siendo uno de los pilares del programa. Canciones como Me cortaron mal el pelo, Diente blanco, no te vayas,, Mi muñeca me habló, Si yo fuera rico, etcétera, que se incluyeron en. Esto dio pie aque desde 2010 hasta el día de hoy, los ha llevado de gira por países como Colombia, Argentina, Brasil y México, donde también se transmitieron las tres temporadas del programa.Como banda han participado en eventos como elde Viña del Mar; actualmente están de visita en México con los shows Radio Guaripolo y Yo nunca vi televisión.El 4 de octubre de 2014 se estrenó la, que también se transmitió por, y a partir de enero de 2016 fue comprada y transmitida por la señal dea Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, después se emitió a toda América Latina por Boomerang. El 5 de enero de 2020 fue añadida a. En México se transmitió por televisión abierta a partir de 2005.También tienen una, que se estrenó en marzo de 2008 en Chile, en octubre de 2009 en México y en agosto de 2012 en Brasil, lo que dio un cierre a las temporadas de estos increíbles personajes que han conquistado a