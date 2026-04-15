logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Luto en Flans: fallece madre de Mimí

Muere Lucha Moreno, pionera del ranchero; artistas envían condolencias

Por El Universal

Abril 15, 2026 11:07 a.m.
A
Luto en Flans: fallece madre de Mimí

La cantante Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimí, está de luto, la integrante del grupo Flans anunció la muerte de su madre Irma Gloria Ochoa Salinas, conocida artísticamente como Lucha Moreno, una destacada cantante y actriz mexicana, pionera del género ranchero.

A través de una publicación en redes sociales, Mimí despidió a su mamá, a quien calificó como una guerrera incansable con un corazón puro.

"Qué difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa ... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho... ¡vuela feliz! ¡Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos", se lee.

Lucha Moreno inició su trayectoria en la década de 1950, es recordada por su potente voz y gran presencia escénica. Formó un famoso dueto musical con su esposo, José Juan Hernández, con quien trabajó desde 1962.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Participó como actriz en diversas películas durante la época de oro y años posteriores del cine mexicano.

Mimí está recibiendo palabras de cariño de fans y de colegas, la conductora Andrea Legarreta, quien también perdió a su madre "Chavelita", en julio de 2023, le dedicó unas palabras de aliento.

"Te abrazo con mucho amor reina linda. Ellas jamás se van".

La cantante Rocío Banquells escribió:

"Mi querida Mimi: Lo siento mucho. Te abrazo con toda mi alma y mi corazón. Recibe nuestro más sentido pésame a nombre de mi familia y mío. Que gran dama DOÑA LUCHA MORENO, aplausos hasta el cielo".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Luto en Flans: fallece madre de Mimí
Luto en Flans: fallece madre de Mimí

Luto en Flans: fallece madre de Mimí

SLP

El Universal

Muere Lucha Moreno, pionera del ranchero; artistas envían condolencias

Fernando Bonilla explota contra Movimiento Ciudadano
Fernando Bonilla explota contra Movimiento Ciudadano

Fernando Bonilla explota contra Movimiento Ciudadano

SLP

El Universal

Reclama uso de su imagen en meme y desata polémica con Chumel Torres en redes

Pedro Infante, el ídolo que conquistó México
Pedro Infante, el ídolo que conquistó México

Pedro Infante, el ídolo que conquistó México

SLP

El Universal

A casi 80 años de su auge, su fama en cine, radio y teatro sigue vigente tras su legado inmortal

Taylor Momsen sufre picadura de araña en concierto
Taylor Momsen sufre picadura de araña en concierto

Taylor Momsen sufre picadura de araña en concierto

SLP

El Universal

La exestrella de Gossip Girl fue hospitalizada, pero continuó con su gira junto a AC/DC