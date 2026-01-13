40a edición de los Premios Goya: Lista de nominados revelada
La 40a edición de los Premios Goya revela sus nominados en diversas categorías cinematográficas.
MADRID (AP) — A continuación, la lista de nominados para la 40a edición de los Premios Goya, según se anunció el martes.
Película
"La cena"; "Los domingos"; "Maspalomas"; "Sirât"; "Sorda".
Dirección
Alauda Ruiz de Azúa, "Los domingos"; Oliver Laxe, "Sirât"; José Mari Goenaga y Aitor Arregi, "Maspalomas"; Carla Simón, "Romería"; Albert Serra, "Tardes de soledad".
Actor
Miguel Garcés, "Los domingos"; José Ramón Soroiz, "Maspalomas"; Alberto San Juan "La cena"; Mario Casas, "Muy lejos"; Manolo Solo "Una quinta portuguesa".
Actriz
Patricia López Arnáiz, "Los domingos"; Antonia Zegers, "Los Tortuga"; Nora Navas, "Mi amiga Eva"; Susana Abaitua, "Un fantasma en la batalla"; Ángela Cervantes, "Furia".
Actor de reparto
Miguel Rellán, "El cautivo"; Juan Minujín, "Los domingos"; Kandido Uranga, "Maspalomas"; Tamar Novas, "Rondallas"; Álvaro Cervantes "Sorda".
Actriz de reparto
Elvira Mínguez, "La cena"; Nagore Aramburu, "Los domingos"; Miryam Gallego, "Romería"; Elena Irureta, "Sorda"; María de Medeiros, "Una quinta portuguesa".
Dirección novel
Ion de Sosa, "Balearic"; Jaume Claret Muxart, "Estrany nui"; Gemma Blasco, "La furia"; Gerard Oms, "Muy lejos"; Eva Libertad, "Sorda".
Actor revelación
Julio Peña, "El cautivo"; Antonio Fernández Gabarre, "Ciudad sin sueño"; Hugo Welzel, "Enemigos"; Jan Monter Palau, "Estrany riu"; Mitch, "Romería".
Actriz revelación
Miriam Garlo, "Sorda"; Nora Hernández, "La cena"; Blanca Soroa, "Los domingos"; Elvira Lara, "Los Tortuga"; Llúcia García, "Romería".
Película iberoamericana
"Belén", Argentina; "La misteriosa mirada del Flamenco", Chile; "La piel del agua", Costa Rica; "Manas", Brasil; "Un poeta", Colombia.
Película europea
"Conclave" ("Cónclave"); "Pigen med nålen" ("La chica de la aguja"); "On Falling"; "Yek tasadef sadeh" ("Un simple accidente"); "Sentimental Value" ("Valor sentimental").
Goya de Honor
Gonzalo Suárez
Música original
"El talento"; "Leo&Lou"; "Los Tigres"; "Maspalomas"; "Sirât".
Canción original
"La arepera" de "¡Caigan las rosas blancas!"; "Flores para Antonio" de "Flores para Antonio"; "Hasta que me quede sin voz" de "Hasta que me quede sin voz"; "Y mientras tanto, canto" de "La cena"; "Caminar el tiempo" de "Parecido a un asesinato".
Guion original
"Los domingos"; "Maspalomas"; "Sirât"; "Un fantasma en la batalla"; Avelina Prat "Una quinta portuguesa".
Guion adaptado
"Ciudad sin sueño"; "La buena letra"; "La cena"; "Romería"; "Sorda".
Película de animación
"Bella"; "Decorado"; "El tesoro de Barracuda"; "Norbert"; "Olivia y el terremoto invisible".
Dirección de producción
"Ciudad sin sueño"; "El cautivo"; "Los domingos"; "Los tigres"; "Sirât".
Dirección de fotografía
"Ciudad sin sueño"; "Los domingos"; "Los tigres"; "Maspalomas"; "Sirât".
Montaje
"Ciudad sin sueño"; "Los domingos"; "Los tigres"; "Sirât"; "Un fantasma en la batalla".
Dirección de arte
"El cautivo"; "La cena"; "Los tigres"; "Maspalomas", "Sirât".
Diseño de vestuario
"El cautivo"; "Gaua"; "La cena"; "Los domingos"; "Romaría".
Maquillaje y peluquería
"El cautivo"; "Gaua"; "La tregua"; "Maspalomas"; "Sirât".
Sonido
"El cautivo"; "Los domingos"; "Los tigres"; "Sirât"; "Sorda".
Efectos especiales
"Enemigos"; "Gaua"; "Los tigres"; "Sirât"; "Un fantasma en la batalla".
Película documental
"2025. Todos somos Gaza"; "Eloy de la Iglesia. Adicto al cine"; "Flores para Antonio"; "Tardes de soledad"; "The Sleeper. El Caravaggio perdido".
Cortometraje de ficción
"Ángulo muerto"; "De sucre"; "El cuento de una noche de verano de María Herrera"; "Sexo a los 70"; "Una cabeza en la pared".
Cortometraje documental
"Disonancia"; "El Santo"; "La conversación que nunca tuvimos"; "The painter's room"; "Zona Wao".
Cortometraje de animación
"Buffet Paraíso"; "Carmela"; "El corto de Rubén"; "El estado del Alma"; "Gilbert".
