Victoria Ruffo señala que Eugenio Derbez siempre fue un padre ausente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Victoria Ruffo le molestaba que Eugenio Derbez desbalanceara la salud mental de su hijo José Eduardo, pues recuerda que cuando era un niño, Eugenio lo frecuentaba muy poco, fue prácticamente un padre ausente, y lo entiende porque en realidad el actor y padre de su único hijo, no quería ser papá.

La actriz repasó lo que fue su relación con Derbez después de que se separaron y al nacer José Eduardo, hoy de 33 años y padre de Tessa, la primera nieta de la actriz, quien tuvo una relación sentimental con Eugenio a finales de los 80, ambos se convirtieron en padres en 1992, y aunque formalizaron su relación con una polémica boda simbólica, se separaron en 1997.

En entrevista con Matilde Obregón, Ruffo habla abiertamente de cuál fue su problema con Eugenio, con quien limó asperezas en junio de 2024, cuando nació Tessa, la nieta de ambos.

Aseguró que a su hijo nunca le habló mal de su padre, aunque no le parecía que lo ilusionaba y no era constante con sus visitas.

"Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, mi bronca con él era que aparecía una vez al año, se despertaba yo creo y decía 'tengo un hijo, lo voy a ir a ver', y eso no me parecía bien para mi hijo", expresó.

Recordó lo que ocasionaban esas visitas esporádicas de Eugenio: "Cuando de repente llegaba mi hijo se desbalanceaba totalmente, todo lo que yo había avanzado con él, retrocedía, eso me parecía fatal, pésimo para él"

Victoria reiteró lo que el mismo Eugenio ha dicho en diversas entrevistas, que no quería ser papá, y que se dedicó más a trabajar que a otra cosa, y que hoy es excelente amigo de sus hijos.

"Él mismo lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, ya no hay que llevarlos al doctor..."

La protagonista de telenovelas se dijo sorprendida para bien que ahora Eugenio sí sea un padre presente para Aitana, su hija menor, fruto de su relación con la cantante Alessandra Rosaldo.

"Está ahora con su hija chiquita, pero con los otros no", reiteró.

Ruffo fue enfática al decir que ella nunca le habló mal de Eugenio a su hijo, pero las cosas por su propio peso caen, y tarde o temprano los niños se dan cuenta de todo.