BTS en México: ¿cómo registrarse para la preventa?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La banda surcoreana BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con una gira mundial, marcando uno de los regresos más esperados del K-pop a nivel internacional.

De acuerdo con el calendario oficial de BTS, el itinerario incluye presentaciones en distintos países, entre ellos México, donde ofrecerán tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo próximos, fechas que ya generan gran expectativa entre el fandom ARMY.

Fechas y horarios de la preventa de boletos

Según un comunicado publicado por Ticketmaster, la preventa de boletos BTS se realizará de la siguiente manera:

Jueves 22 de enero, de 09:00 a 21:59 horas: boletos para los conciertos del 7 y 9 de mayo.

Viernes 23 de enero, de 09:00 a 21:29 horas: boletos para el concierto del 10 de mayo.

No obstante, para ingresar a la preventa se necesaitar la ARMY Membership, la cual estará disponible desde este martes 13 de enero y hasta el domingo 18 de enero, a las 17:00 horas.

¿Qué se necesita para acceder a la preventa?

Para participar en la preventa ARMY Membership, es indispensable contar con una membresía ARMY en Weverse, ya sea en su versión US o Global. El correo electrónico vinculado a la membresía debe coincidir exactamente con el registrado en la cuenta de Ticketmaster, ya que este será el medio de validación para acceder a la compra de boletos.

El costo de la membresía ARMY oscila entre 350 y 450 pesos mexicanos, dependiendo del tipo. La ARMY Membership Global, opción disponible para quienes residen en Latinoamérica, tiene un precio de 409.82 pesos mexicanos y una vigencia de un año a partir de la fecha de compra. Esta puede adquirirse en el siguiente enlace.

Una vez adquirida la membresía, es obligatorio completar el registro para la venta ARMY Membership, proceso en el que se asignará un número dw nueve dígitos, el cual inicia con las letras BA y será indispensable para ingresar a la preventa de boletos.

¿Dónde consultar el número de ARMY Membership?

De acuerdo con Ticketmaster, el número de ARMY Membership puede localizarse desde la aplicación Weverse siguiendo estos pasos:

Acceder a la app Weverse y entrar a BTS Weverse.

Seleccionar la sección "Membership".

Ingresar a "Ver detalles de la membresía" dentro de "ARMY MEMBERSHIP".

Revisar la tarjeta digital, donde aparece el número de nueve dígitos que comienza con BA.

Para conciertos en México, Estados Unidos y Canadá, se utiliza el número US o Global; en caso de contar con ambos, se toma como referencia el US. Para fechas en Europa y Reino Unido, se emplea el número Global.

¿Cuántas ciudades puedo registrar con mi ARMY Membership?

Según Ticketmaster, las personas con ARMY Membership US o Global pueden registrarse hasta en tres ciudades de Norteamérica. Además, la membresía Global permite el registro en un máximo de tres ciudades en Europa y Reino Unido.