Por EFE

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Don Omar no se retira de la música, afirmaron este viernes a EFE fuentes de su equipo, que desmintieron que el artista puertorriqueño, conocido como el Rey del Reguetón, tenga planes de poner fin a su carrera musical, como señalaron algunas publicaciones esta semana. “Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, precisó su equipo.

Agregó que Don Omar está preparando un disco y presentaciones para 2026.

“Sus palabras fueron malinterpretadas”, precisaron.

Las afirmaciones de que William Omar Ladrón Rivera, de 47 años, pensaba abandonar la industria musical surgieron después de que habló de su legado con una cadena hispana.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón”, dijo en una entrevista a Telemundo.

En la interacción, el artista también explicó que quisiera hacer un álbum con sus grandes éxitos, “preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026” y hacer una gira global.

