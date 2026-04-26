TOY STORY LLEGA A CROCS

Este 2026 Woody, Buzz, Jessie, Tiro al blanco y los marcianitos de Toy Story no solo regresan a la pantalla grande, también pueden convertirse en parte de tu calzado, ya que Pixar y Crocs anunciaron el lanzamiento de una nueva colección inspirada en el clásico de Disney.

Esta colaboración pretende celebrar el estreno de Toy Story 5 (que será el próximo 18 de junio) y trae el clásico estilo del zapato tradicional neerlandés al universo de una de las franquicias más exitosas de Disney Pixar.

El nuevo lanzamiento girará el foco a Jessie, con unos Classic Clogs estilo botas vaqueras; y a los marcianitos de Pizza Planet, con un zueco tradicional alusivo a estos personajes.

La nueva colección de Toy Story de Crocs estará disponible a partir del próximo 16 de junio, justo un par de días antes del estreno mundial de la quinta película.

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Los artículos que han sido anunciados hasta ahora como parte de la nueva colaboración de Toy Story con Crocs tendrán los siguientes precios:

Botas de Jessie: 129.99 dólares, es decir, alrededor de 2 mil 260 pesos mexicanos (al tipo de cambio hoy).

Crocs clásicos de Marciano: 69.99 dólares, lo que equivale a aproximadamente mil 220 pesos.

Set de 5 Jibbitz: 19.99 dólares, es decir, alrededor de 350 pesos mexicanos.

Estos zapatos podrán adquirirse directamente en la página web oficial de Crocs y en tiendas físicas seleccionadas.