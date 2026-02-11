Adulta mayor confunde carrito de supermercado con el de Rihanna

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Un

colocó a la cantante

en tendencia en redes sociales. La artista fue captada mientras realizaba una compra en un supermercado de Los Ángeles, donde un detalle durante su visita detonó unenLas imágenes, que comenzaron a circular en la plataforma antes conocida como Twitter, muestran a la intérprete de "Diamonds" vestida de negro, acompañada por su equipo de seguridad y su chef personal, mientrascomo papas, uvas y bananas en un establecimiento local.Sin embargo, no fue su presencia en el supermercado lo que impulsó la conversación digital, sino el momento en que unatomó por error elde la cantante trascon el suyo.Ante la situación,no confrontó a la mujer; al percatarse de la confusión, sino que sólo sonrió ypor los pasillos hasta completar su compra. Esa reacción concentró la mayoría de los comentarios entre los usuarios y posicionó elcomo uno de los másComo era de esperarse, la difusión de la grabación generó una ola de mensajes en redes, donde varios usuarios destacaron la escena y el hecho de verla realizar personalmente su compra en el supermercado.Además, hubo quienes dejaron comentarios como: "Unacomprando su propia comida y encima eligiendo sus verduras"; "Qué tierna y la sra pensando que su 'seguridad' es el marido de la sra."; "¿En USA no conocen guantes para no tocar toda la fruta y verdura?"; "¿Te imaginas ir al supermercado a comprar y encontrarte aeligiendo sus verduras?".