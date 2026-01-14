Alan Rickman: Una década desde su partida

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Hace una década, el mundo conmocionó por la muerte del actor británico Alan Rickman, legendario por su participación como Severus Snape en la saga de "Harry Potter".

Los últimos años en la vida de Rickman no fueron sencillos y la pantalla grande fue testigo de ello. Poco a poco, los fans del mundo mágico creado por JK Rowling vieron cómo el profesor de pociones se iba deteriorando. De hecho, durante la segunda parte de "Las reliquias de la muerte" se pudo observar a un actor menos vigoroso y no era para menos, pues él y su círculo más cercano sabían que el cáncer de páncreas que padecía estaba haciendo estragos.

Alan Sidney Patrick Rickman (21 de febrero de 1946-14 de enero de 2016) se formó en teatro bajo la disciplina de la Real Academia de Arte Dramático de Londres donde estudió.

Si bien su pasión estaba sobre el escenario teatral, no dudó un segundo incursionar a la pantalla grande e incluso probar suerte en Hollywood actuando en cintas como "Robin Hood: Prince of Thieves" (1991) o "Sense and Sensibility" (1995).

El estrellato internacional llegó sin duda con el personaje del extrovertido profesor de Hogwarts, Severus Snape en el año 2001 (cuando se estrenó "Harry Potter y la piedra filosofal"). Este personaje fue fundamental en la vida de Rickman porque no sólo le dio fama y dinero, sino también la posibilidad de participar en otros proyectos más "artísticos".

De manera paralela a la saga, Rickman actuó en las películas "Love Actually" (2003), "Perfume: The Story of a Murderer" (2006) y "A Little Chaos" (2014), entre otras.

Su ausencia a una década de distancia aún pesa, en especial por actores como Emma Thompson y Kate Winslet que recuerdan no sólo el talento de Alan, sino también su nobleza y compañerismo, a pesar del carácter fuerte que siempre demostró.