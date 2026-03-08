Alfredo Adame defiende a Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El actor

salió en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de(QEPD), quien recientemente ha estado en medio de la polémica debido a que su nombre fue mencionado en un capítulo del podcast "Penitencia", en el cual, unade su libertad aseguró que la actriz realizaba rituales que estaban en contra del catolicismo que profesaba."Eso es unaera una, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente y, sobre todo, una persona que lo que más podía dar era amor y lo dio, era, ya ven que es madrina de quién sabe cuántos niños; toda la gente que la conocíamos del medio no dejamos de aceptar su gran calidad humana", dijo Adame.Aseguró que quien crea en lo que dijo esta persona, quien está purgando una condena casi de por vida; debe estar muy mal en su vida, incluso piensa que únicamente se quisieron colgar de la fama de, por eso, para él, es importante que lo que se diga, se, porque no le gusta dejarse llevar por chismes.También dio su opinión acerca de la polémica en la que está envuelto, quien pidió unpara separarse indefinidamente de su cargo como diputado federal por Morena, por entrar al reality "", de Telemundo."Creo que se le va a venir encima una bronca muy fuerte, porque esto ya escaló al tema de la política, considero que no es nada positivo para su".-----Adame, listo para enfrentarse a, su enemigo más acérrimoEl llamado "" dijo estar listo para sucon el cazafantasmas, la cual se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del espectáculo Ring Royale 2026; asegurando que está en perfectas condiciones físicas, gracias a que está llevando un, el cual divide tomandoen la mañana y, en la tarde, haciendo"Yo, mi papá me enseñó a nunca tenerle miedo a nada ni a nadie, yo no le temo, yo voy hacer mi trabajo,, llevo metido toda la vida en esto de los ´´".Adame señaló queya comenzó con, al decir que en su contrato no está especificado que iba a pelear con él, pero al menos en su caso le cambiaron varias veces de, primero era Wendy Guevara, despuésy finalmente decidieron que fuera con el investigador de lo paranormal."A mí con quién quieran, yo no voy pensando en exterminarlo o en hacerlo pedazos, no, yo voy a dar uny voy hacer loque sé hacer. Lo primero que le dije afue, no le desanticipo, porque si recuerdan la primera vez (que íbamos a pelear)al Foro 360, donde ya habían vendido cuatro mil boletos y ni siquiera habían hablado con el dueño del lugar, y no devolvieron las entradas; la segunda vez le dieron el anticipo y, lo he corretado cuatro veces para romperle la boca y se la he cantado cinco veces", dijo Adame.-----Bendito entre las mujeres, oficialmente, la noche de ayer -sábado 7 de marzo- la puesta en escena "", donde comparte escenario con las actrices, quienes conquistaron al público no sólo por su belleza, también por su facilidad para hacer comedia sobre temas que podrían ser dolorosos para cualquier mujer, como el engaño, el edadismo, las críticas sobre su cuerpo, el miedo a la soledad, por mencionar algunos."Estoy muyde estar cony con Ivonne (Montero) en este escenario, por lo menos se aligera más todo, porque unade esta magnitud donde se canta, se baila y se actúa, donde hay tanto monólogo y losvan en picos de toxicidad, de drama y alegría, se vuelve una carga más liviana al compartirla con personas humildes y grandes compañeros", expresó" muestra cómo sus protagonistas, la Esposa () y la Otra (), descubren que comparten al mismo hombre, el Peor es nada (), un personaje seductor, cínico y abiertamente infiel, quien ha manipulado sus emociones, decisiones y destinos, todo enmarcado en un concepto dedonde la cuarta pared cae ante el público, quien se vuelve parte de la historia."Yo tenía tres obras, ésta fue la última que llegó cuando salí de ´ La Granja VIP´, vi el libreto y dije, éste es un garbanzo de a libra. Laes de un autor venezolano () y compró los derechos nuestro productor, y dijo, ´estaes para Adame´. Originalmente eran sólo ellas dos, pero me mete a mí a lacomo el hilo conductor e inventan todo lo demás y acomodó perfectamente, más lo que yo le meto", explicóEsta puesta en escena iniciará unapor toda la, comenzando el 18 de marzo en Pachuca, Auditorio "Gota de plata", el 19 de marzo en Tampico, Teatro Metropolitano, el 20 de marzo Ciudad Victoria, en el Teatro "Amalia", el 21 de marzo en Matamoros, en el Teatro de la Reforma, el 20 de mayo en Reynosa, en el Teatro Principal Parque Cultural Reynosa y el 22 de mayo en Monterrey, Auditorio Rio 70.