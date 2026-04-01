Alfredo Adame ganó 250 mil dólares en pelea contra Carlos Trejo
Carlos Trejo cobró 300 mil pesos por la pelea organizada en la Arena Monterrey.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas,Alfredo Adame se subió al ring para enfrentarse a Carlos Trejo
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en una pelea de box de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey.
En el combate, el actor derrotó al "Cazafantasmas" tras mandarlo a la lona con un derechazo, del cual ya no pudo levantarse tras el conteo del réferi.
Una de las preguntas que más ha llamado la atención es cuánto ganó el "golden boy" por derrotar a Trejo, por lo que en una entrevista para el canal de Yordi Rosado, éste la respondió.
"Fueron 100 mil dólares por subirme, más 150 mil dólares de patrocinios. Adidas, influencer, Play Do It y otras dos marcas", dijo.
Asimismo, reveló que al creador de Cañitas le pagaron 300 mil pesos, cantidad menor a la que le ofrecieron a él; sin embargo, dijo en tono burlón que estuvo bien, ya que si le hubieran ofrecido 50 mil pesos, éste lo hubiera aceptado.
Al preguntarle si no le hubieran ofrecido dicha cantidad se habría subido al ring, mencionó que, incluso si le hubieran dado 20 mil pesos, también lo habría hecho, ya que su intención era "exhibirlo de quién es".
Aunque resulto ser el ganador, mencionó que detrás de esa victoria hubo varias complicaciones de las que se vieron en el momento, pues reconoció que su preparación no fue nada sencilla, especialmente porque nunca había practicado boxeo de forma profesional.
Además, dijo que no fue lo único, ya que a eso se sumó un problema inesperado: un día antes del combate tuvo un altercado con la pareja de Karely Ruiz, lo que le provocó vértigo justo antes de subir al cuadrilátero.
"Todo el día anduve con el vértigo [...] andaba como en patines. Mis entrenadores me dijeron 'no te subas', pero yo dije 'No, yo me subo a como dé lugar', porque tenía un compromiso, sobre todo con el público".
Luego de que fuera criticado en redes por su edad y físico, éste aseguró que su condición fue clave para quedarse con el triunfo, pues destacó que, más allá de la edad, lo importante es la preparación y la mentalidad.
"La edad está en la mente [...] yo tengo el rendimiento, el desempeño, la mentalidad de un chavo de 25 años. Y para eso me he entrenado toda la vida, porque he hecho mucho ejercicio".
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