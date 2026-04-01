Alfredo Adame ganó 250 mil dólares en pelea contra Carlos Trejo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas,

se subió al ring para enfrentarse a

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en una pelea de box de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey.En el combate, elal "Cazafantasmas" trascon un derechazo, del cual ya no pudo levantarse tras elUna de las preguntas que más ha llamado la atención es cuántoel "golden boy" por derrotar a Trejo, por lo que en unapara el, éste la respondió."Fueronpor subirme, másde. Adidas, influencer, Play Do It y otras dos marcas", dijo.Asimismo, reveló que al creador de Cañitas le pagarona la que le ofrecieron a él; sin embargo, dijo en tono burlón que estuvo bien, ya que si le hubieran ofrecido 50 mil pesos, éste lo hubiera aceptado.Al preguntarle si no le hubieran ofrecido dicha cantidad se habría subido al ring, mencionó que, incluso si le hubieran dado, también lo habría hecho, ya que su intención era "de quién es".Aunque resulto ser el, mencionó que detrás de esa victoria hubo variasde las que se vieron en el momento, pues reconoció que suno fue nada sencilla, especialmente porque nunca había practicado boxeo de forma profesional.Además, dijo que no fue lo único, ya que a eso se sumó un problema inesperado: un día antes del combate tuvo uncon la, lo que le provocójusto antes de subir al cuadrilátero."Todo el día anduve con el[...] andaba como en patines. Misme dijeron 'no te subas', pero yo dije 'No, yo me subo a como dé lugar', porque tenía un, sobre todo con el público".Luego de que fuera criticado en redes por su, éste aseguró que su condición fue clave para quedarse con el triunfo, pues destacó que, más allá de la, lo importante es lay la"Laestá en la mente [...] yo tengo el rendimiento, el desempeño, lade un chavo de 25 años. Y para eso me hetoda la vida, porque he hecho mucho ejercicio".