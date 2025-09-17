Ana Bárbara elogia a Pepe Aguilar y pide dejar de joder

Ana Bárbara pidió tajante cuidar a los artistas de verdad y puso como ejemplo a la familia Aguilar, quienes, dijo, siempre han trabajado con disciplina para figurar en la música.

"Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, ya dejen de joder por favor", dijo la intérprete de Y lo busqué al ser cuestionada sobre el supuesto abucheo a Ángela Aguilar en el Grito de Independencia de Guadalajara.

La cantante reconoció que usó palabras altisonantes poco comunes en su estilo, pero aseguró que lo hizo porque entiende el dolor que genera el "hate" (odio) en redes sociales, fenómeno que también la ha golpeado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nuestros artistas bellos que trabajan con el alma, que les valga madres, dejen a la gente vivir, por favor", insistió.

Te puede interesar: Explosión de pipa en Iztapalapa deja 19 muertos

Agregó que a ella le ha ayudado enfrentar las críticas con terapia, ayuda espiritual, amor propio y el cariño de sus hijos y su esposo Ángel.

Sobre el distanciamiento con algunos familiares, admitió que a veces "somos víctimas de personas que amamos" y lo mejor es tomar distancia cuando no se comparte la misma frecuencia.

Ángela Aguilar muestra entereza ante las críticas