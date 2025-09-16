CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

Carlos Alcaraz se prepara para volver a las pistas como integrante del equipo europeo en la Copa Laver, después de sumar su sexto Gran Slam. El tenista refleja con su sonrisa la viva imagen del éxito, ha cambiado el color de su pelo, proyecta nuevos tatuajes y sus seguidores se preguntan si su equipación volverá a ser tan vibrante.

La firma deportiva Nike se encarga de vestir al tenista murciano en la pista con prendas personalizadas y logo propio desde 2019, una colaboración que ha ampliado hasta 2035.

En el US Open, Alcaraz sorprendió con una camiseta fucsia sin mangas, que la firma ha actualizado, confeccionada con textil tecnológico que capilariza el sudor para facilitar la transpiración. A pesar de que no es la primera vez que el número 1 del mundo de la ATP utiliza camisetas sin mangas en un torneo -las ha llegado a lucir sin tirantes-, el hecho de que se haya depilado las axilas ha provocado más de una reseña, lo que demuestra que a sus 22 años, sin pretenderlo, se ha convertido en un icono de estilo.