EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY
NUMEROSAS CELEBRIDADES IMPACTARON CON SUS LOOKS EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA GALA DE LA 77.ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY. JENNA ORTEGA FUE UNA DE LAS QUE DESTACÓ CON SU ATUENDO, AL ELEGIR UN TOP “STATEMENT”, TAN SENSUAL COMO ELEGANTE. LAS PIEDRAS SE PRESENTAN EN GRAN TAMAÑO Y DE DIFERENTES FORMAS, CREANDO UNA ASIMETRÍA EN LA PARTE INFERIOR, MIENTRAS QUE EN LA PARTE SUPERIOR EL TOP TIENE MANGA SISA Y CUELLO ALTO ELEGANTE. LUCIÓ ESTA JOYA CON UNA FALDA LARGA CON ABERTURA PRONUNCIADA EN COLOR NEGRO. COMPLETÓ SU LOOK CON SANDALIAS CON PLATAFORMA, DEL MISMO COLOR DE SU FALDA.
no te pierdas estas noticias