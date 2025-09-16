logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

NUMEROSAS CELEBRIDADES IMPACTARON CON SUS LOOKS EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA GALA DE LA 77.ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY. JENNA ORTEGA FUE UNA DE LAS QUE DESTACÓ CON SU ATUENDO, AL ELEGIR UN TOP “STATEMENT”, TAN SENSUAL COMO ELEGANTE. LAS PIEDRAS SE PRESENTAN EN GRAN TAMAÑO Y DE DIFERENTES FORMAS, CREANDO UNA ASIMETRÍA EN LA PARTE INFERIOR, MIENTRAS QUE EN LA PARTE SUPERIOR EL TOP TIENE MANGA SISA Y CUELLO ALTO ELEGANTE. LUCIÓ ESTA JOYA CON UNA FALDA LARGA CON ABERTURA PRONUNCIADA EN COLOR NEGRO. COMPLETÓ SU LOOK CON SANDALIAS CON PLATAFORMA, DEL MISMO COLOR DE SU FALDA. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA
CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

SLP

EFE

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY
EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

SLP

El Universal

ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU
ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU

ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU

SLP

EFE

LA CINTA JAPONESA RECAUDÓ 70 MDD EN ESTADOS UNIDOS, LO QUE SUPONE UN RÉCORD PARA EL ESTRENO DE UNA PELÍCULA DE ANIME

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA
BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

SLP

El Universal