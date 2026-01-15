Andrea Legarreta pasó Navidad con su novio y con su ex

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Andrea Legarreta está muy ilusionada con su nuevo amor, el coach y atleta Luis Carlos Origel, a quien conoce desde hace muchos años, eran muy buenos amigos, pero algo pasó que esa amistad hoy es una relación romántica que fue confirmada ayer por la conductora de 54 años, quien sería varios años mayor que su pareja.

Legarreta "destapó" su romance cuando Luis Carlos estuvo en el matutino "Hoy", ahí, además de tirarle indirectas románticas, sus compañeros del programa hicieron evidente que entre ellos había algo más que una amistad.

Andrea, quien lleva casi tres años soltera tras separarse de Erik Rubín en 2023, admitió que estaba muy ilusionada en esta etapa de enamoramiento, y aunque no precisó cuándo inició el romance, dijo que tenía muy poquito.

Las versiones de que entre ambos había química comenzó a circular hace unos meses; sin embargo, ella lo negó, aunque admitió que era una persona encantadora; en las recientes fiestas navideñas, Legarreta compartió unas fotografías familiares, en las que también aparece Origel, quien por cierto es sobrino del comunicador Pepillo Origel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dichas imágenes pasaron desapercibidas en su momento, de nueva cuenta Andrea y Erik, quienes pusieron punto final a un matrimonio de 22 años, la pasaran juntos acompañados de sus hijas Mía y Nina, pero, además, Luis Carlos Origel, también la pasó con ellos, pues es un amigo de la familia a quien, dice Andrea, su ex Erik Rubín y sus hijas quieren mucho.

"Somos amigos de hace años todos, era más mi amigo, Erik lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo, sabemos la clase de persona que es; a Erik le dio mucho gusto", confesó.

Legarreta compartió lo que Erik le dijo cuando supo quién era su nuevo amor:

"Ellas (sus hijas) están muy felices, lo adoran; Erik me dijo 'no sabes el gusto que me da'".

Precisó que lo que ambos quieren para el otro es que estén con una buena persona, y con Luis Carlos es el caso, por lo que tanto la reacción de Erik como la de sus hijas y toda la familia en general, ha sido muy positiva.

"Ha sido muy bonita su reacción y la de todos, mi familia, su gente y mi gente ha sido una reacción muy bonita", dijo.