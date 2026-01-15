Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo

El club de futboñ Houston Dynamo le brinda una nueva oportunidad a Héctor Herrera, quien salió del club en 2024 tras escupirle al árbitro Armando Villarreal en el partido de playoffs frente al Seattle Sounders en la MLS, una acción que dejó una mancha en su carrera.

Dentro de la baraja de razones por su regreso, la más importante para el mexicano es poder limpiar su imagen tras su último juego con el Dynamo. Además, el mediocampista tiene entre sus objetivos colocar al equipo como uno de los más importantes de la liga.

"La historia entre el club y yo no había terminado de la mejor manera o como yo quería. Se quedaron con una impresión mía que no era yo Héctor, eso es una de las cosas que me motivó a regresar para poder cerrar bien este capítulo y obviamente quedarme muchos años para poder conquistar muchas cosas con el club porque es un club grande que merece estar en lo más alto de la MLS", aseguró Héctor Herrera.

Su salida del cuadro estadounidense lo llevó a convertirse en futbolista del Toluca de la Liga MX, donde consiguió cosechar un bicampeonato en el torneo local, además de otros títulos. Este paso en México lo hizo acreedor a una mentalidad ganadora, la cual busca transmitir a sus compañeros.

"(Regreso) con una mentalidad ganadora. Me fui un año a un equipo que, gracias a Dios, pudimos ganar todo y me gustaría traer esa mentalidad ganadora aquí y contagiar a todos. El sueño es siempre jugar, pero jugamos siempre para ganar."

Herrera reconoció que recibió ofertas de otros clubes. Aunque no mencionó de cuáles ni de qué ligas, confesó que incluían salarios más altos que el actual, aunque dejó claro que el dinero no fue un factor determinante.

"Tenía muchas opciones en las que podía ganar más dinero, pero ese no es mi objetivo principal, este ha sido un club en el que me han recibido como en mi casa. Estoy de vuelta para seguir con el proyecto con el que llegue y creo que es el mejor momento para regresar", sentenció el tres veces mundialista con México.