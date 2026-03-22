logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BAILE DE LOS LANCEROS

Fotogalería

BAILE DE LOS LANCEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ángela y Nodal, lejos de la crítica

Por Redacción

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Ángela y Nodal, lejos de la crítica

Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal tienen su lugar seguro lejos de las críticas y los señalamientos en su contra que imperan en las redes sociales desde que decidieron revelar que están enamorados; la cantante compartió con sus fans de WhatsApp fotos y momentos en familia con su esposo.

La cantante, quien hace unos días decidió mantenerse un tanto distanciada de las redes sociales donde ha sido muy atacada tras destapar su romance con Nodal en 2024, ha preferido compartir momentos de su intimidad familiar con un grupo más reducido de seguidores.

Ángela y Nodal viven en zona exclusiva de Texas, donde tienen un fraccionamiento de lujo, ahí gustan del cine, por lo que arman sus veladas románticas mientras disfrutan de ver una buena película o una serie; acompañan la experiencia con comida y buen vino.

Para Ángela, hacer ejercicio se ha vuelto parte de su día a día, tiene un gimnasio en casa y ha compartido, a lo largo de las últimas semanas, momentos en este rincón de su hogar, donde dice, también ha aprendido a soltar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las afueras de su casa, rodeada de amplias áreas verdes, suele ser uno de los lugares que más comparte la cantante con sus fans, desde ahí disfruta de amaneceres y atardeceres sin igual.

Uno de los rincones más especial para la cantante y el cual suele fotografías y compartir con frecuencia, es el altar que tiene dedicado a la Virgen de Guadalupe, a quien suele tenerle flores y veladoras. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FOBIA ANUNCIA NUEVA GIRA EN MÉXICO
FOBIA ANUNCIA NUEVA GIRA EN MÉXICO

FOBIA ANUNCIA NUEVA GIRA EN MÉXICO

SLP

EFE

SAM SMITH REGRESA A Ciudad de méxico
SAM SMITH REGRESA A Ciudad de méxico

SAM SMITH REGRESA A Ciudad de méxico

SLP

El Universal

ADIÓS LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN
ADIÓS LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN

ADIÓS LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN

SLP

EFE

EL ACTOR ESTADOUNIDENSE, FAMOSO POR ´WALKER, TEXAS RANGER´, FALLECE A LOS 86 AÑOS

Galilea Montijo aclara retoque estético y desmiente fotos alteradas
Galilea Montijo aclara retoque estético y desmiente fotos alteradas

Galilea Montijo aclara retoque estético y desmiente fotos alteradas

SLP

El Universal

Montijo aclaró que las imágenes que circularon en redes fueron alteradas y no reflejan su aspecto real.