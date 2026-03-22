Ángela y Nodal, lejos de la crítica

Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal tienen su lugar seguro lejos de las críticas y los señalamientos en su contra que imperan en las redes sociales desde que decidieron revelar que están enamorados; la cantante compartió con sus fans de WhatsApp fotos y momentos en familia con su esposo.

La cantante, quien hace unos días decidió mantenerse un tanto distanciada de las redes sociales donde ha sido muy atacada tras destapar su romance con Nodal en 2024, ha preferido compartir momentos de su intimidad familiar con un grupo más reducido de seguidores.

Ángela y Nodal viven en zona exclusiva de Texas, donde tienen un fraccionamiento de lujo, ahí gustan del cine, por lo que arman sus veladas románticas mientras disfrutan de ver una buena película o una serie; acompañan la experiencia con comida y buen vino.

Para Ángela, hacer ejercicio se ha vuelto parte de su día a día, tiene un gimnasio en casa y ha compartido, a lo largo de las últimas semanas, momentos en este rincón de su hogar, donde dice, también ha aprendido a soltar.

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Las afueras de su casa, rodeada de amplias áreas verdes, suele ser uno de los lugares que más comparte la cantante con sus fans, desde ahí disfruta de amaneceres y atardeceres sin igual.

Uno de los rincones más especial para la cantante y el cual suele fotografías y compartir con frecuencia, es el altar que tiene dedicado a la Virgen de Guadalupe, a quien suele tenerle flores y veladoras.