Angélica Vale se sincera tras divorcio con Otto Padrón

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- "Ahorita

de que yo le de chance al amor", fue la respuesta tajante de la actriz y cantante

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, respecto a la posibilidad de darse la oportunidad de conocer gente e iniciar una nueva relación de pareja, después de que en noviembre pasado confirmara su divorcio con el empresario Otto Padrón, después de 14 años de matrimonio."Sé que en algún momento podré, pero ahorita no, pero si toca, toca, el chiste es que sigamos siendo una familia y que estemos unidos, que a misno les falte un papá y tampoco una mamá. A mí me tocó convivir con las parejas de mi papá (Raúl Vale) y creo que soy una persona bastante sensata, entonces eso ya vendrá en algún futuro", expresóEsta declaración la hizo Angélica en unaque se llevó a cabo anoche en el, después de la función de, en la cual inevitablemente se le preguntó sobre cómo se encontraba después de haber hecho pública su separación con Otto Padrón."Estoy en un lugar muy hermoso, en donde me estoy disfrutando mucho como ser humano, como mujer, porque luego uno se abandona muchachas, no lo hagan; además estoy con estas dos cosas maravillosas que la vida me dio y que amo profundamente, que son mis, estoy viviendo para ellos una etapa muy hermosa, de cambios que han sido para bien", dijo Angélica volteando a ver a, de 13 años, y Daniel Nicolás, de 11 años, quienes la acompañaron a este evento.La Vale, como también se le conoce en el medio artístico, explicó que pese a todo se lleva muy bien con su, porque comprendieron que eray llevar una, que juntos con muchos conflictos."Es una relación que creo sí va a ser para siempre, porque tenemos estos dos chamacos (sus) entonces vamos a ser socios para toda la vida, porque vamos a estar juntos siempre, aunque no como pareja, pero sí como seres humanos y como familia".Una de las cosas que agradeció Angélica en este momento tan importante de su vida, es el contar con la presencia y apoyo de su madre, la cantante, quien estaba sentada a su lado; asegurando que gracias a su cariño ha podido"Mi mamá es mi, mi, mi cómplice, pero además qué orgullo ser hija de, porque es unaen el escenario y fuera de él también".Pero la conductora no sólo cuenta con el apoyo de su madre, también con el de susquienes tomaron la palabra y llenaron dea su madre."Ella es increíble, me ayuda con todo, en la escuela, en mi vida, sin mi mamá no sabría qué hacer, es la número uno en mi vida, me da, me pone en, hace todo para que un día podamos estar aquí (en el escenario) cantando; somos como hermanas y mejores amigas, no sé qué sería sin ella", expresócon la emoción a flor de piel y a punto del llanto.Para ella el haber compartido con la gente su divorcio, justo el día de su cumpleaños (11 de noviembre), fue algo, porque desde abril del año pasado ya se encontraban separados, pero no lo habían hecho público."Fácil no fue, pero sí una catarsis muy hermosa, ahora ya lo recuerdo así porque sí fuepoder decirlo, teníamos muchos meses separados, ya era una, no era nada nuevo, entonces cuando por fin lo puede decir fue para mí unde cumpleaños, porque moría de ganas de compartirlo, porque siempre les he contado mi vida y era muy raro no hacerlo con esto".Para poder superar de forma sana el rompimiento con su exesposo y adaptarse a su nueva vida,comentó que la terapia ha sido básica para todos, porque el hecho poder tener a alguien a quien le puedan contar lo que sienten y lo que les está pasando, les ayuda aun poco más.-----Madrinas de lujo, susy Daniel Nicolás, amadrinaron la función de este jueves del musical "", con la cual celebraron, a lo largo deque llevan de"Se dice fácil, pero créanme esen estay sobre todo en tan poco tiempo", expresó el productorMadre e hija felicitaron a toda la compañía de "", porque aseguraron que lesel trabajo que todos hicieron en escena, además de que es una, lo que les hizo confirmar que en México hay mucho talento y profesionalismo en el teatro."Es tan hermoso ver este tipo de teatro en México, con unay una nueva versión, creo que es la primera vez que la veo entera y me, es una puesta impresionante", expresóA lo queagregó: "No hay palabras, yo estoy, feliz, gracias por esta noche maravillosa, hasta el que hace el papel más pequeño está fantástico, qué talento ¡bravo!".