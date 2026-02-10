Angelique Boyer, Sebastián Rulli y su hijo Santiago posan en familia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

no acudieron solos a lade la película "¿Quieres ser mi novia?", los acompañó Santiago y su pareja, la actrizDurante el encuentro con la prensa en la alfombra de la cinta, la joven pareja habló del respaldo que ha recibido por parte de sus familias en lo profesional.destacó la cercanía que ha desarrollado con, a quien considera una figura importante dentro de su"La verdad es que Angie es una grande y me ha dado. Yo la admiro mucho y aprendo viéndola trabajar, cómo actúa. Es una gran compañera y actriz", expresó la joven actriz.A susya supera en altura a su padre y a su madre, la conductora Cecilia Galliano; el joven, quien está enfocado en el, señaló que su padre ha sido una influencia clave en suy en sus"Es un actor único que ha trabajado toda su vida muy duro y he aprendido eso de él: despertarme todos los días temprano para ir a entrenar y hacerlo con mucha disciplina", señaló.Al ser cuestionada sobre la relación dese limitó a expresar elque siente por el joven y la cercanía que mantiene con ambos."Ay, sí, los amo", comentó.ya están organizando qué harán el, Día del Amor y la Amistad, compartieron que ya se están organizando para celebrar de manera tranquila, lejos del tráfico de la Ciudad de México."Sí, porque organizamos solamente para una cena. Justo ese día es caótico. Seguramente estaremos en casa. Algo más tranquilo", comentó Rulli.