Morena reconoce a Bad Bunny en el Congreso CDMX

Morena en el congreso de la Ciudad de México reconoció al puertorriqueño Bad Bunny por visibilizar con creatividad y coraje las luchas del pueblo latinoamericano.

El puertorriqueño participó recientemente en el show de medio tiempo del Super Bowl.

El diputado de Morena, Víctor Hugo Romo fijó este martes un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario y aseguró que gracias al trabajo del cantante se pone a Latinoamérica, su cultura, como un símbolo de resistencia. "Es Benito Antonio Martínez Ocasio no solo como artista, sino como voz de resistencia y símbolo del orgullo latino", dijo.

"Estoy solicitando el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario de Morena para dar un posicionamiento que es en realidad un reconocimiento público al artista puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, quien ha sabido utilizar su proyección internacional para visibilizar con creatividad y coraje las luchas del pueblo latinoamericano", indicó.

"Mientras algunos celebran en la conferencia anual de acción política conservadora, aplaudiendo la represión de ICE, otros como Benito o Bad Bunny, trabajan desde el arte por amor y dignidad latinoamericana", sostuvo.

LEA TAMBIÉN Bad Bunny aumenta reproducciones en Spotify tras show en Super Bowl Los streams de Bad Bunny crecieron 160% en Spotify tras su presentación en el Super Bowl 2026.