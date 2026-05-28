logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán

El actor destaca su respuesta mesurada ante comentario peyorativo de Guzmán.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 01:55 p.m.
A
Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).-

      Arturo Vázquez
      vivió las secuelas de la mala relación

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      que existió entre su padre, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, pues a pesar de que él no tenía ningún problema con el cantante, en una ocasión, este se refirió a él de forma peyorativa, llamándolo "jotit..." y aunque el actor se molestó, supo cómo salir avante.
      El hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega fue entrevistado por varios medios de comunicación y, en el encuentro, el actor rememoró una ocasión en que, acompañó a su padre a uno de los conciertos que, ofrecía con Enrique Guzmán y otros de sus contemporáneos, en el Auditorio Nacional.
      Y, aunque fue una velada grata, fue una acción de don Enrique lo que lo desestabilizó; así lo recordó: "Una vez iba yo pasando en el Auditorio, después de todos salieron, mi papá había cantado y yo me quedé ahí, comiendo mi quesito en el catering y, cuando iba de salida, dijo algo de mí, estaba con los músicos y dijo 'ahí va el jotit...'".
      Desconcertado, Arturo no supo qué hacer y, aunque tenía claro que no podía contestar de una forma agresiva, supo que tenía que salir en su defensa propia.
      "Yo seguí caminando y cuando voltee dije '¿qué le digo?, Dios mío, ¿qué digo?'. Me voltee y me regresé, para estar enfrente de él y le digo 'señor, ¿me puedo tomar una foto con usted, por favor?', con una sonrisa", rememoró.
      Para el actor esa fue la forma de demostrarle a Enrique Guzmán su sensatez y mesura.
      "Ese es mi triunfo, amigos, ese es el Arturo Vázquez que triunfa, no el Arturo Vázquez que es hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega y se cree lo que no es, no, yo tengo que ser humano primero y, luego, soy Arturo", consideró.
      También rememoró que Guzmán, en una ocasión anterior, se acercó a su madre, para decirle lo mismo y ella, en su particular manera, también salió en defensa de él.
      "Mi mamá ya me había platicado, una vez, que le dijo también 'si hubieras tenido el hijo conmigo, no hubiera salido jotit...', y, luego, mi mamá le dijo 'si hubiera tenido el hijo contigo, habría salido jotit* e imbécil'", dijo sonriente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán
      Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán

      Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán

      SLP

      El Universal

      El actor destaca su respuesta mesurada ante comentario peyorativo de Guzmán.

      Gaby Platas reacciona a audios de Paco de la O
      Gaby Platas reacciona a audios de Paco de la O

      Gaby Platas reacciona a audios de Paco de la O

      SLP

      El Universal

      Gaby Platas reconoció la valentía de Malu Carreras y la importancia de la protección legal contra violencia.

      System of a Down regresó a México tras 8 años de ausencia
      System of a Down regresó a México tras 8 años de ausencia

      System of a Down regresó a México tras 8 años de ausencia

      SLP

      El Universal

      Idles abrió la noche con un discurso político que incluyó apoyo a migrantes y críticas a Donald Trump

      Conciertos y Mundial: junio llenará de música la CDMX
      Conciertos y Mundial: junio llenará de música la CDMX

      Conciertos y Mundial: junio llenará de música la CDMX

      SLP

      El Universal

      Leire Martínez, Pulp, Zayn Malik, Julieta Venegas y Los Tigres del Norte encabezan la cartelera musical del mes en la capital