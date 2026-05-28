Arturo Vázquez y la cachetada con guante blanco a Enrique Guzmán

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).-

vivió las secuelas de la

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que existió entre su padre, Alberto Vázquez y, pues a pesar de que él no tenía ningún problema con el cantante, en una ocasión, este se refirió a él de forma peyorativa, llamándolo "jotit..." y aunque el actor se molestó, supo cómo salir avante.Ele Isela Vega fuepor varios medios de comunicación y, en el encuentro, el actoruna ocasión en que, acompañó a su padre a uno de los conciertos que, ofrecía cony otros de sus contemporáneos, en elY, aunque fue una, fue una acción de don Enrique lo que lo desestabilizó; así lo recordó: "Una vez iba yo pasando en el Auditorio, después de todos salieron, mi papá había cantado y yo me quedé ahí, comiendo mi quesito en el catering y, cuando iba de salida, dijo algo de mí, estaba con los músicos y dijo 'ahí va el jotit...'"., Arturo no supo qué hacer y, aunque tenía claro que no podía contestar de una forma agresiva, supo que tenía que salir en su"Yo seguí caminando y cuando voltee dije '¿qué le digo?, Dios mío, ¿qué digo?'. Me voltee y me regresé, para estar enfrente de él y le digo 'señor, ¿me puedo tomar una, por favor?', con una",Para el actor esa fue la forma de demostrarle asu"Ese es mi, amigos, ese es elque triunfa, no elque ese Isela Vega y se cree lo que no es, no, yo tengo que sery, luego, soy Arturo",Tambiénque, en una ocasión anterior,a su madre, para decirle lo mismo y ella, en su particular manera, también salió ende él."Miya me había platicado, una vez, que le dijo también 'si hubieras tenido el hijo conmigo, no hubiera salido jotit...', y, luego, mile dijo 'si hubiera tenido el hijo contigo, habría salido jotit* e imbécil'", dijo