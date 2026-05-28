Cuatro PPL, acusadas de extorsión
Fueron sorprendidas en posesión de un aparato celular
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En lo que va de 2026, se acumulan cuatro denuncias por extorsión en contra de igual número de personas privadas de la libertad (PPL) y de una visita, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Código Penal y sanciones por extorsión en penales
Señaló que las imputaciones se sustentaron en las recientes modificaciones al Código Penal del Estado y otras leyes, cuyo contenido prevé que cualquier interno, custodio o visita que sea sorprendido con un dispositivo al interior de un penal, será procesado por extorsión.
"Celular que se detecta dentro de cualquier centro, es motivo del inicio de una carpeta por extorsión, una carpeta de investigación por extorsión", advirtió.
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En entrevista, afirmó que lo detectado "no enciende las alertas", porque lo ubicado corresponde a objetos prohibidos, sin embargo, no especificó cuáles son los objetos asegurados.
Supervisión y creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias
"Tenemos una supervisión por acuerdo de la Mesa de Paz y Seguridad, cuando menos una vez por mes por cada centro penitenciario, ya se hicieron cotidianas desde noviembre y diciembre", remató.
Derivado de una reforma a tres legislaciones y al Código Penal del Estado, se estableció que la dependencia estatal deberá crear el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión para combatir dicho ilícito.
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