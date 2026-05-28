logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador

Sheinbaum enfatiza que una herida mal tratada puede facilitar la aparición del gusano barrenador.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 01:04 p.m.
A
Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO

      , mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer el
      primer caso de

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      gusano barrenador en una persona de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "está trabajando Secretaría de Salud" y llamó a que las personas acudan al médico.
      "Hay que acercarse a los médicos. ¿Cómo llega a ocurrir? Por una herida mal tratada que no se limpia. Con limpiar bien la herida es suficiente, entonces hay que ir con el médico para poder revisar en caso de que haya esta situación. Y hay información permanente para que si tienes una herida, siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano", comentó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador
      Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador

      Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum enfatiza que una herida mal tratada puede facilitar la aparición del gusano barrenador.

      Marx Arriaga denuncia persecución laboral en SEP tras salida
      Marx Arriaga denuncia persecución laboral en SEP tras salida

      Marx Arriaga denuncia persecución laboral en SEP tras salida

      SLP

      El Universal

      Marx Arriaga vinculó su salida de la SEP con diferencias políticas y acusó violaciones a sus derechos laborales.

      Un Aveo, un departamento... ¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Sheinbaum?
      Un Aveo, un departamento... ¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Sheinbaum?

      Un Aveo, un departamento... ¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Sheinbaum?

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum detalló ser propietaria de un departamento en Tlalpan y un automóvil Aveo.

      Sheinbaum advierte de riesgo de intervención extranjera en 2027
      Sheinbaum advierte de riesgo de intervención extranjera en 2027

      Sheinbaum advierte de riesgo de intervención extranjera en 2027

      SLP

      El Universal

      La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite anular elecciones con financiamiento o participación exterior