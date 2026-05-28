Sheinbaum recomienda acudir al médico por gusano barrenador

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CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer elde

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en una persona de la, la presidentadijo que "está" y llamó a que las personas"Hay que acercarse a los médicos. ¿Cómo llega a ocurrir? Por unaque no se limpia. Conla herida es suficiente, entonces hay quepara poder revisar en caso de que haya esta situación. Y haypara que si tienes una herida, siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano", comentó.