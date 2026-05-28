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Conocen sus nuevos encargos García Valdez y Torres Cedillo

El nuevo titular de Sedeco busca planear con cámaras empresariales.

Por Martín Rodríguez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Conocen sus nuevos encargos García Valdez y Torres Cedillo
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      El ahora secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, anunció la generación de una agenda para planear de manera conjunta con las cámaras empresariales, un plan de desarrollo sustentable a largo plazo.

           En primer término, este miércoles se reúne con su nuevo equipo de trabajo para conocer los avances y las áreas pendientes.

      Aparte, el ahora secretario de Cultura Juan Carlos Torres Cedillo dijo que recibirá una dependencia muy ordenada, "con todos los eventos ya programados e incluso ya fondeados".

      Agregó que por ahora, todavía está en espera de instrucciones de quién recibirá la Secretaría de Educación para el desahogo de los trabajos de entrega-recepción, y hasta entonces podrá liberarse para estar totalmente inmerso en la dependencia que quedó bajo su responsabilidad. 

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      García Valdez agregó que, por ahora, se concentra en el proceso de entrega-recepción de Cultura y la cual ocupará de lleno Juan Carlos Torres Cedillo cuando concluya sus pendientes de cierre en la SEGE.

      Añadió que ya iniciaron los trabajos para definir una agenda que permita la conclusión de la obra del aeropuerto de Tamuín y para ello estableció los primeros contactos con la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

      Considera que se trata de un proyecto fundamental para el desarrollo turístico, económico y social de la Zona Huasteca. Sin embargo, dijo, harán lo necesario para fortalecer la relación con el sector privado de San Luis Potosí.

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