¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Para Maritza Villalba la mejor manera de celebrar su cumpleaños fue reunirse con sus seres queridos y grupos de amigos en una noche de intensa diversión.

Así, se encontró con sus invitados en una sala de despecho, donde la atmósfera y elementos icónicos de estos lugares de moda les cautivó.

Compartieron con ella la alegría que le embargo, su esposo Claudio Valle y sus hijos Valentina y Claudio Valle Villalba.

En un estupendo ambiente transcurrió el original festejo, mientras, los ahí reunidos cantaron sus temas preferidos con el karaoke y bailaron.

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Eso sí, derrocharon energía y ¡qué bien la pasaron!