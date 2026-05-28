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Sancionan a unos 30 taxistas por dificultar movilidad en Alameda

La SSPC mantiene vigilancia para evitar que se estacionen indebidamente

Por Samuel Moreno

Mayo 28, 2026 12:57 p.m.
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Sancionan a unos 30 taxistas por dificultar movilidad en Alameda
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      Las sanciones y operativos permanentes en la Alameda 'Juan Sarabia' comenzaron a modificar el comportamiento de taxistas que utilizaban carriles de circulación y espacios exclusivos como sitios de espera, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien informó que solamente durante mayo se han aplicado entre 25 y 30 infracciones por estas prácticas.

      El secretario señaló que, tras varias semanas de vigilancia y diálogo con operadores, cada vez son menos las unidades que permanecen estacionadas en zonas prohibidas, especialmente en áreas destinadas al ascenso y descenso de pasajeros o cajones para personas con discapacidad. "Después de unas cinco o seis infracciones aplicadas y de algunos vehículos sancionados, yo creo que están entendiendo", declaró.

      Villa Gutiérrez explicó que el principal conflicto se presenta cuando los conductores de taxi permanecen detenidos esperando pasaje, situación que genera obstrucciones viales y riesgos para usuarios del transporte público en una de las zonas con mayor movilidad del Centro Histórico.

      Indicó que la corporación ha buscado mantener una postura de mediación con los operadores, entendiendo las necesidades laborales del gremio, aunque sin dejar de aplicar el reglamento.

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      "El problema se da cuando esperan gente y hacen estacionamiento ahí; entonces sí viene la aplicación del reglamento", puntualizó el funcionario municipal, quien aclaró que no existe sanción cuando las unidades únicamente descienden pasajeros y se retiran inmediatamente del lugar.

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      El titular de la SSPC añadió que los operativos también se mantienen sobre la ciclovía y otros espacios restringidos de la Alameda, donde diariamente se realizan labores de vigilancia y concientización para evitar invasiones indebidas. "Es un trabajo de todos los días", sostuvo, al insistir en que los espacios exclusivos deben permanecer libres para garantizar la movilidad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

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