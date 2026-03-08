logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VERÓNICA ¡FELICES 30!

Fotogalería

VERÓNICA ¡FELICES 30!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Belinda canta en XV años en Tabasco

El evento incluyó música urbana con Xavi, J Balvin y el grupo Matute, en una fiesta de alto presupuesto.

Por El Universal

Marzo 08, 2026 02:34 p.m.
A
Belinda canta en XV años en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Se viralizan imágenes de los

XV Años
de " Mafer

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


", una joven que celebró su fiesta de cumpleaños este fin de semana, en donde Belinda interpretó "Happy birthday to you" y otros famosas, como Galilea Montijo, condujeron el festejo, lo que ha causado la intriga de los usuarios, quienes se preguntan cómo fue financiada la celebración.
En redes, comenzó a difundirse un video donde la cantante, con un vestido rojo justo de satén, se acerca a una joven, vestida como quinceañera, que estaba acompañada de su madre y su padre, para cantarle el tema en inglés, mientras la toma de la mano.
Al terminar su interpretación, "Beli" agradeció por haber sido invitada al festejo y, a continuación, dedicó unas palabras a la cumpleañera, que -con una sonrisa- mostró entusiasmo de conocer a la cantante de "Heterocromía".
"Felicidades, hermosa. Muchísimas felicidades, qué hermosa fiesta, muchas gracias por invitarme. que disfrutes muchísimo esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor, ¡feliz cumpleaños!", dijo, mientras aplaudía y exhortaba a los demás invitados a hacer lo propio.
Los fans de la cantante no perdieron de vista que, en la actualidad, Belinda se encuentra establecida en Madrid, donde graba "Carlota", por lo que, sugieren que puso viajar, de vuelta a nuestro país (Tabasco), sólo para asistir a la celebración en la que, visiblemente, invirtieron gran cantidad de dinero.
Ella no fue la única famosa que estuvo presente, Galilea Montijo fue la anfitriona de la celebración y, su novio, Isaac Moreno, estuvo con ella en todo momento.
De hecho, el maquillista, tanto de "Gali", como de "Beli", Alfonso Waithsman fue el mismo que maquilló a la cumpleañera, como mostró el profesional del maquillaje a través de sus historias de Instagram.
Los intérpretes de música urbana como Xavi y J Balvin, como el grupo Matute, también estuvieron en el festejo, amenizando con la interpretación de algunas de sus canciones más exitosas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Belinda canta en XV años en Tabasco
Belinda canta en XV años en Tabasco

Belinda canta en XV años en Tabasco

SLP

El Universal

El evento incluyó música urbana con Xavi, J Balvin y el grupo Matute, en una fiesta de alto presupuesto.

Sasha Sokol recuerda denuncia contra Luis de Llano a cuatro años
Sasha Sokol recuerda denuncia contra Luis de Llano a cuatro años

Sasha Sokol recuerda denuncia contra Luis de Llano a cuatro años

SLP

El Universal

La cantante destaca la importancia de la disculpa pública para generar un cambio social y evitar la revictimización.

TIENE SU CANCIÓN
TIENE SU CANCIÓN

TIENE SU CANCIÓN

SLP

El Universal

EN VÍAS DE REALIZAR SU ENLACE, BRUNO MARS LE RECOMIENDA "RISK IT ALL" COMO CANCIÓN DE BODA

ENLOQUECE BAD BUNNY A TOKIO
ENLOQUECE BAD BUNNY A TOKIO

ENLOQUECE BAD BUNNY A TOKIO

SLP

EFE