Belinda canta en XV años en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Se viralizan imágenes de los

", una joven que celebró su fiesta de cumpleaños este fin de semana, en donde"Happy birthday to you" y otros famosas, como, condujeron el festejo, lo que ha causado la intriga de los usuarios, quienes se preguntan cómo fue financiada la celebración.En redes, comenzó a difundirse un video donde la cantante, con unjusto de satén, se acerca a una joven, vestida como quinceañera, que estaba acompañada de su madre y su padre, para cantarle el tema en inglés, mientras la toma de la mano.Al terminar su interpretación, "" agradeció por haber sido invitada al festejo y, a continuación, dedicó unas palabras a la cumpleañera, que -con una sonrisa- mostró entusiasmo de conocer a la cantante de "Heterocromía"., hermosa. Muchísimas, qué, muchas gracias por invitarme. que disfrutes muchísimo esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor, ¡!", dijo, mientras aplaudía y exhortaba a los demás invitados a hacer lo propio.Los fans de la cantante no perdieron de vista que, en la actualidad,se encuentra establecida en, donde graba "Carlota", por lo que, sugieren que puso viajar, de vuelta a nuestro país (Tabasco), sólo para asistir a la celebración en la que, visiblemente, invirtieron gran cantidad de dinero.Ella no fue la única famosa que estuvo presente,fue lade la celebración y, su novio,, estuvo con ella en todo momento.De hecho, el, tanto de "Gali", como de "",fue el mismo que maquilló a la cumpleañera, como mostró el profesional del maquillaje a través de sus historias deLos intérpretes de música urbana como, como el, también estuvieron en el festejo, amenizando con la interpretación de algunas de sus canciones más exitosas.