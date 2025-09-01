Belinda deslumbra con su look en el concierto de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cantante Belinda protagonizó uno de los eventos más importantes del espectáculo este fin de semana. La cantante de "300 noches" fue la invitada sorpresa del concierto de Shakira del sábado 30 de agosto, en el estadio GNP Seguros.

Belinda y Shakira unieron sus voces para cantar el éxito de la colombiana "Día de enero" (Fijación Oral vol. 1, 2005). Esta reunión sobre el escenario cautivó a los fans de diferentes generaciones de ambas artistas y marcó uno de los momentos memorables de la gira "Las mujeres ya no lloran" en México; otro fue la participación de Danna como invitada el pasado martes.

El look de Belinda estuvo en "sintonía" con el vestuario que lució Shakira, pero con su sello personal, como era de esperarse. El plateado, sinónimo de brillo y celebración, fue el tono que conectó el estilo de ambas.

Belinda sorprende en concierto de Shakira con pantalones con plumas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cantante Belinda se caracteriza por tener un gran estilo y por imponer tendencias. En el concierto de Shakira, se presentó con un crop top de mangas largas semitransparente, con cristales que aportaron su brillo festivo; llevó esta pieza con un bralette de color blanco, a juego con sus pantalones.

Beli no solo impactó con su versión de "Días de enero" y su carisma, sino también por una prenda con la que, seguramente, marcará tendencia. Se trata de sus pantalones blancos adornados con ribetes de plumas en los laterales, por todo el largo de la pernera. Aunque no fueron completamente visibles, la cantante completó su look con tacones con plataforma.

La princesa del pop lució un maquillaje natural con predominio de tonos café y rosas muy suaves, y llevó su cabello suelto, con ondas definidas y peinado con raya en medio. Bere de la Rosa estuvo a cargo del maquillaje de Beli y Rasec Sagrav de su peinado.

Para la ocasión, lució una manicura en el tono amarillo mantequilla que ha reinado todo 2025, pero con un efecto glaseado que aporta una dosis de brillo sutil a sus manos.

"Shak, gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte... Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así... Además, ¡una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento...", escribió Belinda en Instagram sobre esta noche especial en su carrera.

El look de Shakira

Para interpretar "Días de enero" junto a Belinda en Ciudad de México, Shakira vistió un total look plateado con estampado 'paisley' y flecos en los pantalones de bota acampanada. El diseño es de la marca de lujo Etro.