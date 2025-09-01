logo pulso
Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar

El director general informó que se enviarán correcciones a los planteles educativos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2025 01:21 p.m.
A
Corregirán libros del Cobach para el próximo ciclo escolar

Luego de las quejas de padres y madres de familia por los errores detectados en los libros texto, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres del estado (Cobach), informó que se enviarán correcciones a los planteles educativos, a fin de que el personal docente considere modificaciones al momento de la impartición de clase.

Complementó que, en los anexos de los ejemplares existe un correo electrónico, en donde pueden remitirse las inconformidades, recomendaciones, correcciones y cualquier otra observación, en aras de que el próximo ciclo escolar ya no presenten los errores.

Pese a los señalamientos en redes sociales y en medios de información, precisó que hasta el momento ningún padre, madre o tutor ha formalizado ninguna molestia ante las direcciones de los centros escolares.

"No trabajamos con ninguna editorial comercial, ni privada, ni de ninguna índole, si no que lo hacemos de manera interna, a través de nuestro propio equipo académico y a través de docentes (...) mismos que no tienen o reciben una gratificación extraordinaria por la realización de los libros", justificó.

