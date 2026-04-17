Belinda y Los Ángeles Azules estrenan "Por Ella" para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Este viernes se estrenó el

del

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de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que combina los idiomas universales del fútbol y de la música en una armónica recopilación de estilos, ritmos y esencias diferentes.El disco, busca celebrar la diversidad deque rodea a este, con canciones de artistas de distintos continentes y géneros musicales, mostrando una visión más inclusiva a través de lapor el fútbol.Con la interpretación de la cantante de popy el grupo de cumbia, esta canción producida por el puertorriqueñofusiona el pop contemporáneo con el ritmo de la cumbia, ofreciendo una banda sonora vibrante, dinámica y universal.El tema hace alusión a laque envuelve al, reflejando el deseo presente de los países participantes por llevarse a casa la copa de ladel torneo. "A ella todos la desean, pero solo uno la puede tener", menciona.Asimismo, sus versos muestran lay calidez de la afición mexicana, que mantiene al ánimo fuera de la cancha. "¡Y que suene el olé, olé, olé! El estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta como un gol al minuto 90", se escucha entre elLa intención de la canción es clara: destacar ely laque supone el deporte en el corazón de los. "En la cancha no dejamos nada, ponemos todo el corazón. Aquí no faltan latidos, aquí sobra la", detalla.El estreno de la canción estuvo acompañado de un, el cual integra elementos clave de la, presentes en el entorno cotidiano y que forman parte de las costumbres y la identidad visual de México, cony colorida.En el video, que fue grabado en laubicada en el, se pueden identificar distintos símbolos, como balones de fútbol, un micro muy adornado, una quinceañera, un luchador enmascarado, una adelita mexicana y demás objetos."No me gusta el fútbol, pero esta canción me hace sentir la. Super bien ejecutada", "Que buena canción, la cumbia es tradición en México", "Quepara los mexicanos que eligieron este ritmo musical que nos represente", escriben usuarios en redes sociales.La canción está disponible en las principalesde música,, Amazon Music,y YouTube Music. Finalmente, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará cony 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México.