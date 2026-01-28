Ben Stiller vende su propia soda en tiendas de autoservicio

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- En Hollywood el dinero y el glamour están a la orden del día, pero hay superestrellas que se alejan del alarde y se dirigen por la vida como cualquier mortal. Ejemplo de ellos es el actor Ben Stiller, quien se hace cargo personalmente de la promoción de su soda Stiller's Soda.

Pero no lo hace desde una oficina de marketing, sino desde el mismo campo de trabajo: los supermercados. Recientemente Stiller fue captado en una tienda de autoservicio, uniformado de negro, con un delantal y un botón verde con el logo de la marca, y parado al lado de una torre de su refresco ofreciendo muestras a la gente que pasaba.

El protagonista de filmes como "Zoolander" (2001) y "Una noche en el museo" (2006) se mostraba algo cansado por estar de pie, pero en cuanto vio que lo grababan de inmediato tomó una lata y, haciendo señas a la persona detrás de la cámara, dio a entender que se trataba de un buen producto. Cerró la acción sonriendo, tomando muy en serio su papel de promotor.

Esta actividad es algo que Ben podría haber pagado a un ejército de edecanes, ya que sus aproximadamente 200 millones de dólares se lo permiten, pero él se tomó muy en serio el estar al tanto de su negocio en todos los aspectos. En la cuenta de Instagram de @crushchang, que fue quien compartió el video, esta acción le trajo buenos comentarios al actor.

Algunos usuarios de esta red social calificaron de increíble ver a una estrella de Hollywood haciendo esto: "¡Esa es la cosa más loca de ver, Ben Stiller llevando sus propias bebidas a una tienda de comestibles!", "Es extraño. Yo pensaría que a su nivel esto sería vergonzoso para él", "Solo un tipo normal tratando de ganar dinero, y me encanta", "¡Me gustaría comprarle limonada! Es un gran actor, ¡me divertí mucho viendo sus películas!", por mencionar algunos.

Fue en septiembre de 2025 que Ben Stiller lanzó al mercado su marca de refrescos Stiller's Soda, la cual presume de ser saludable al tener bajas en azúcar y calorías, además de estar vitaminada y sin sabores artificiales. Los tres sabores que están disponibles hasta el momento —cerveza de raíz, lima-limón y Shirley Temple— están inspirados en las bebidas que él consumía en su infancia, según explicó el actor en el lanzamiento de sus sodas.