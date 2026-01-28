logo pulso
Detienen a despachador del Tren Interoceánico por descarrilamiento

Tras la detención de Ricardo Mendoza Cerón, suman dos los detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca.

Por El Universal

Enero 28, 2026 02:59 p.m.
A
Detienen a despachador del Tren Interoceánico por descarrilamiento

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Mendoza Cerón, es el segundo tripulante detenido por el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre del año pasado en Nizanda, Oaxaca.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), lo aprehendieron ayer en la colonia centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según registros ministeriales.

Tras su detención, Mendoza Cerón fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, para ser puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en contra por los delitos mencionados.

Ricardo Mendoza Cerón está identificado como despachador del Tren Interoceánico que no contaba con licencia para desempeñar el puesto, de acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con su detención, suman dos los detenidos por este caso, ya que el lunes se detuvo a Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor de la unidad siniestra que dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos.

