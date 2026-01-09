Britney Spears reaparece en redes sociales al lado de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La cantante Britney Spears reapareció en sus redes sociales junto a su hijo menor Jayden, de 19 años, y se mostró feliz e ilusionada junto a su retoño.

Spears confesó que, aunque nunca regresaría a la escena artística en Estados Unidos, manifestó bajo qué circunstancias sí le gustaría volver a estar en un escenario.

Spears es mamá de Sean Preston, de 20 años, y de Jayden, de 19, fruto de su relación con Kevin Federline; un bailarín que trabajaba con otros grandes artistas pop cuando comenzó su relación con Britney en 2004.Su noviazgo, matrimonio de dos años y divorcio los llevaron a través de uno de los momentos de asedio a celebridades más intensos de la historia moderna.

Spears ha lamentado que sus hijos hayan presenciado varias faltas de respeto hacia ella por parte de su padre, y ahora, tras años de estar distanciados de sus dos hijos, la cantante trata de recuperar la relación con ellos.

La llamada "Princesa del pop" no desea regresar a los escenarios que le dieron la gloria y también la llevaron a la tragedia por varios años, la cantante de 47 años compartió una reflexión sobre ello, y confesó en qué condiciones sí le gustaría estar otra vez en un escenario, eso sí, junto a su hijo.

"Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡¡¡Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!", se lee en la publicación.

Su mensaje lo acompañó con una foto de los American Music Awards, el 9 de enero de 2002, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles; detalló que el piano que aparece en la instantánea se lo envió a su hijo, y se sinceró al decir que los bailes que hace y que comparte en redes, y que tanto han sido criticado, podrán ser "vergonzoso a veces", pero que le han ayudaba a "curarse".

"Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida...", escribió.