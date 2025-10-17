Cambios en el elenco de Euphoria para su tercera temporada

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La tercera temporada de "Euphoria" ya tiene fecha de estreno y traerá cambios significativos en su elenco. En esta entrega, creada por Sam Levinson, los personajes se verán ahora en una etapa más adulta.

Con la llegada de nuevas caras, los seguidores también tendrán que despedirse de algunos de los personajes que marcaron las temporadas anteriores.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Levinson explicó que en "Euphoria" 3 los personajes deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas y adaptarse a la vida fuera del instituto, manteniendo el estilo visual que distingue a la serie.

Y Zendaya...

Zendaya continuará como Rue, centrada en su proceso de recuperación, mientras otros personajes explorarán nuevos caminos y conflictos.

Actores que no regresan

Barbie Ferreira ("Kat Hernández") confirmó su salida en 2022 y en 2023 detalló sus motivos en el podcast Armchair Expert: "No creo que hubiera lugar para Kat". Ferreira señaló que sentía que el personaje no tuvo un desarrollo claro, aunque exploraba su identidad y sexualidad en internet.

Storm Reid ("Gia Bennett"), la hermana menor de Rue, tampoco volverá. En entrevistas con medios estadounidenses, incluida The Wrap, agradeció a HBO y a sus compañeros, describiendo la experiencia como "transformadora" en su carrera.

Angus Cloud ("Fezco") falleció el 31 de julio de 2023 a los 25 años. La serie decidió honrarlo en lugar de reemplazarlo. Según The Direct, Austin Abrams ("Ethan Daley") y Algee Smith ("Chris McKay") tampoco aparecerán en los créditos iniciales.

Nuevos integrantes del reparto

La temporada sumará figuras del cine, la televisión y el mundo digital, entre ellas:

Trisha Paytas, (Creadora digital, empresaria y cantante estadounidense)

Natasha Lyonne (Productora y guionista que ha participado en "Orange Is the New Black" y "Russian Doll")

Eli Roth (Actor, productor y escritor con actuaciones en "Hostel" y "Inglourious Basterds")

Danielle Deadwyler ( Entre 2015 y 2017 interpretó a LaQuita "Quita" Maxwell en la telenovela "The Haves and the Have Nots")

Colleen Camp ( Conocida por sus actuaciones en la franquicia de "Police Academy" y en "Clue")

Gideon Adlon ( Actriz estadounidense con protagónico en la película de comedia "Blockers", el drama "The Mustang" y "The Society")

Cailyn Rice ("1923", "Yellowstone")

Rebecca Pidgeon ( Actriz estadounidense-británica con trabajos en teatro y largometrajes)

Sam Trammell ( Conocido por su papel de Sam Merlotte en la serie de HBO "True Blood")

Matthew Willig ("Young Rock")

Madison Thompson (Encarnó a Erin Pierce en la serie de Netflix "Ozark")

Jessica Blair Herman ("American Crime Story")

Jack Topalian ("General Hospital")

Hemky Madera ("Queen of the South", "Spider-Man: Homecoming")

Bill Bodner ("NCIS")

Homer Gere, actor e hijo de Richard Gere

Kwame Patterson ("The Wire")

Bella Podaras ("Ashley Garcia: Genius in Love")

Elenco principal que continúa

El reparto principal se mantiene:

Zendaya como "Rue Bennett"

Hunter Schafer como "Jules Vaughn"

Sydney Sweeney como "Cassie Howard"

Jacob Elordi como "Nate Jacobs"

Maude Apatow como "Lexi"

Alexa Demie como "Maddy Pérez"

Colman Domingo como "Ali Muhammed"

Además, Rosalía, Sharon Stone, Priscilla Delgado, Toby Wallace y Asante Blackk ya habían sido anunciados.

Con un reparto renovado y potente, la producción de ocho episodios ya se realiza en Los Ángeles. El estreno está previsto para inicios de 2026, prometiendo una temporada más intensa y madura.