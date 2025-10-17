Pozos tendrá notarioEvasión industrial

El gobierno estatal publicó ayer en el Periódico Oficial del Estado el decreto de creación de una nueva notaría en el estado, la número 40, que dará servicio al nuevo municipio de Pozos.

Asimismo, se publicó en el mismo medio la convocatoria para el concurso de oposición que definiría quién se haría cargo de esa nueva instancia.

En su exposición de motivos, el acuerdo signado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, describe lo que sería un jugoso objetivo para cualquier aspirante a notario, pues Villa de Pozos goza de un “incremento poblacional muy por encima de la media estatal, crecimiento que desde luego ha estado acompañado por una importante expansión urbana y la consolidación de fraccionamientos habitacionales, parques industriales, zonas comerciales y desarrollos corporativos”.

El ojo público deberá posarse en el proceso de selección del nuevo notario, que tardaría más de un mes, para vigilar que no haya indicios de un mecanismo “dirigido” para reservar el cargo a algún favorito del poder. No hay que olvidar que las notarías son vistas como una herramienta del gobernador en turno para recompensar a ciertos colaboradores.

Ayer, el gobierno estatal desestimó un narcovideo que empezó a circular en redes sociales, en el que se involucraba al gobernador, señalando que había sido elaborado con inteligencia artificial.

Pero, por desgracia, no toda la información e este tipo se puede desmentir, ya que no fue la única noticia que involucró en San Luis en este tipo de delitos. El Gabinete de Seguridad federal emitió ayer información sobre el decomiso, en San Luis Río Colorado, Sonora, de 120 garrafones con más de mil litros de supuestas sustancias para limpieza, pero que en realidad contenía metanfetamina líquida.

El origen del viaje del tráiler decomisado, de acuerdo al comunicado, era San Luis Potosí, y tenía como destino San Quintín, Baja California. Los indicios de que la entidad ha dejado de ser una entidad de paso de droga.

Se concretó la derrota total de la intentona del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, comandado por Sara Rocha, de echar a Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, del PRI.

Ayer manejó la intención de desistirse del proceso de expulsión que inició hace meses, que ya había sido desestimado por un fallo de la justicia federal.

El pragmatismo político impuesto desde el CEN de Alejandro Moreno vino a destruir la ambición de Sara Rocha.

Sería bueno que así como exigen la reconstrucción de calles y seguridad en la Zona Industrial, los empresarios que tienen su sede ahí cumplieran con sus obligaciones fiscales.

La revelación de que casi el 30 por ciento de las empresas establecidas ahí no pagan el impuesto predial destapan un grave caso de evasión.